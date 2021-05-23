راموس لن يحقق حلمه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني لن يحقق حلمه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف الحالي بعدما تم استبعاده من قائمة اللاعبين الذين سيتلقون التطعيم ضد كوفيد-19 الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن طبيب الاتحاد الإسباني اتصل باللاعبين الذين يجب أن يحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ولم تضم هذه القائمة راموس قائد ريال مدريد الذي أبدى رغبته في المشاركة في الأولمبياد في عدة مناسبات مختلفة.

وتضم القائمة لاعبين تزيد أعمارهم عن 24 عامًا (الحد الأدنى للسن المسموح به للمشاركة في الأولمبياد)، وجميعهم تقريبًا من المولودين في عام 1996 ممن شاركوا في كأس أوروبا تحت 21 عامًا والتي منحت إسبانيا تذكرة التأهل إلى طوكيو.

وضمت القائمة داني سيبايوس وفابيان وميرينو وبيدرازا ومارك روكا، وكذلك رودريغو هرنانديز وماركو أسينسيو، اللذين لم يشاركا في البطولة الأوروبية لأن أنديتهما منعتهما، لكن سيحصلان على التطعيم لأنهما ضمن المجموعة.

ولن يتمكن لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني إلا من ضم ثلاثة لاعبين في القائمة تزيد أعمارهم عن 24 عامًا التي تسمح بها اللوائح.

ومن الواضح أن من بين هؤلاء اللاعبين الذين سيحصلون على التطعيم أوناي نونيز وداني أولمو وميكيل أويارزابال وبورخا مايورال ورافا مير، وبالإضافة لهؤلاء يوجد لاعبون آخرون سيحصلون على التطعيم رغم أنهم لم يشاركوا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما لأنهم ضمن الخيارات المطروحة للمشاركة في طوكيو مثل إريك غارسيا وفيران توريس وبيدري.

تكهنات راموس

وكانت هناك تكهنات لعدة شهور حول مشاركة راموس في طوكيو، لكن الحقيقة، كما أفادت AS، هي أنه لم يكن أبدًا في خطط دي لا فوينتي رغم علاقتهما القوية، كما أن المدير الفني ممتن للغاية لإبداء المدافع المخضرم رغبته في المشاركة ، لأنه رغم بلوغه 35 عامًا كان على استعداد للمشاركة في يورو الشهر المقبل وأولمبياد طوكيو بعدها بنحو شهر.

ومع ذلك، كان تفكير المدير الفني دائمًا ينحصر على مشاركة اللاعبين الذين ساهموا في التأهل إلى أولمبياد طوكيو نظرا لأنها مجموعة موحدة تعرف بعضها البعض تمامًا وكانوا أبطالًا تحت 19 عامًا (2015) وتحت 21 عامًا (2019)، في كلتا البطولتين مع دي لا فوينتي.

ويرى المدير الفني أن مشاركة اللاعبين كبار السن سواء كان راموس أو غيره ممن تطوعوا بالمشاركة، يمكن أن يخل بتوازن الفريق الذي أثبت بأدائه الجماعي أنه قائم على كونه فريقا متجانسا.

ولذلك، ستكون الاستثناءات من اللاعبين التسعة الذين ولدوا في عام 1996، والتي يجب أن يضاف إليهم رودريغو وأسينسيو، اللذين على الرغم من أنهما لم يكونا في البطولة لكنهما كانا ضمن المجموعة (لقد فازوا بالفعل بلقب أوروبا تحت 19 عاما في عام 2015).

وسيعلن المدير الفني القائمة النهائية للفريق التي تضم 18 لاعبا في 30 يونيو/حزيران المقبل.