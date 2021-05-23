سيميوني يحقق أرقاما مميزة بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني

توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني، مساء السبت، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على بلد الوليد ليرفع عدد ألقابه في الدوري المحلي إلى 11 لقبا، ويحقق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لقبه الثامن مع الفريق في غضون نحو 10 سنوات من تحمله المسؤولية.

وأصبح سيميوني المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ أتلتيكو مدريد بـ8 ألقاب متفوقا على الراحل لويس أراغونيس، الذي توج بـ6 ألقاب، كما يعتبر المدرب الأكثر نسبة في تحقيق الانتصارات بـ60% مقابل 52.3 لهيلينو هيريرا و47% للويس أراغونيس، والذي يحتل المركز الرابع وهو من أشهر المدربين في تاريخ الفريق.

وفي عهد المدرب الأرجنتيني خسر أتلتيكو مدريد مرتين نهائي دوري أبطال أوروبا، اللقب الوحيد الغائب عن خزائن الفريق، وجاءت الخسارتان أمام ريال مدريد في 2014 و2016، لكن دييغو سيميوني توج بـ4 ألقاب قارية و4 ألقاب محلية، وهي: لقبان للدوري الإسباني ولقب لكأس ملك إسبانيا ولقب للسوبر الإسباني، ولقبان للدوري الأوروبي ولقبان للسوبر الأوروبي ولقب لمسابقة إنتر توتو ولقب لكأس الإنتركونتيننتال.

وطيلة تاريخ أتلتيكو مدريد الممتد لـ118 عاما توج الفريق بـ32 لقبا، وهي: 11 لقبا في الدوري الإسباني و10 ألقاب في كأس الملك ولقبان للسوبر الإسباني و3 ألقاب للدوري الأوروبي و3 ألقاب للسوبر الأوروبي ولقب لكأس أوروبا للأندية الفائزة بالكأس.

وفي خلال 10 سنوات حصل دييغو سيميوني على 8 ألقاب وهو ما يمثل 25% من الألقاب التي حصل عليها أتلتيكو مدريد في كل تاريخه.