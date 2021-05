ميسي يحصد لقب هداف الدوري الإسباني ويحقق رقما قياسيا

رغم غيابه عن المباراة الأخيرة لنادي برشلونة في الدوري الإسباني ضد إيبار، يوم السبت، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بلقب هداف الليغا برصيد 30 هدفا.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، يوم السبت، فقد حصد ميسي الجائزة للموسم الخامس على التوالي.

وأوضحت أن النجم الأرجنتيني أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بلقب هداف الليغا في 5 مواسم متتالية.

وأشارت إلى أنه تفوق على نجمي ريال مدريد السابقين، ألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز (4 مرات لكل منهما).

كما أصبح ميسي أول لاعب يحقق لقب هداف الدوري 8 مرات في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى.

Lionel Messi is the first player in LaLiga history to be crowned top scorer in FIVE consecutive seasons.

He surpasses Alfredo Di Stéfano and Hugo Sánchez (both 4) to claim yet another record. 🤯 pic.twitter.com/6r9BMsnYdK

