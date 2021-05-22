ميسي يحصد لقب هداف الدوري الإسباني ويحقق رقما قياسيا

رغم غيابه عن المباراة الأخيرة لنادي برشلونة في الدوري الإسباني ضد إيبار، يوم السبت، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بلقب هداف الليغا برصيد 30 هدفا.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، يوم السبت، فقد حصد ميسي الجائزة للموسم الخامس على التوالي.

وأوضحت أن النجم الأرجنتيني أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بلقب هداف الليغا في 5 مواسم متتالية.

وأشارت إلى أنه تفوق على نجمي ريال مدريد السابقين، ألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز (4 مرات لكل منهما).

كما أصبح ميسي أول لاعب يحقق لقب هداف الدوري 8 مرات في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى.

Lionel Messi is the first player in LaLiga history to be crowned top scorer in FIVE consecutive seasons. He surpasses Alfredo Di Stéfano and Hugo Sánchez (both 4) to claim yet another record. 🤯 pic.twitter.com/6r9BMsnYdK — Squawka Football (@Squawka) May 22, 2021

وسجل أنطوان غريزمان هدفا رائعا ليضمن برشلونة إنهاء الموسم في المركز الثالث بعد فوزه 1-صفر على إيبار الهابط بالفعل، يوم السبت.

وأجرى المدرب رونالد كومان تغييرات كثيرة على التشكيلة، وغاب ليونيل ميسي ومارك-أندريه تير شتيغن وجيرار بيكي وكليمو لينغليه وجوردي ألبا وبيدري.

وبعد أن بدت المباراة في طريقها للتعادل، دبت الحياة في اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 81 سجل غريزمان من زاوية صعبة بعد عمل رائع من عثمان ديمبلي. وسدد تاكاشي إنوي لاعب إيبار محاولة في العارضة قبل أربع دقائق من النهاية، لكن الفريق الكتالوني تماسك ليخطف النقاط الثلاث.

وأنهى برشلونة الموسم برصيد 79 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل، وبخمس عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 30 هدفا.

2- جيرارد مورينو (فياريال) 23 هدفا.

3- كريم بنزيما (ريال مدريد) 23 هدفا.

4- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 21 هدفا.

5- يوسف النصيري (إشبيلية) 18 هدفا.