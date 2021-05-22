سواريز يبكي بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني (فيديو)

دخل لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، في نوبة بكاء عاطفية، خلال احتفاله بلقب الدوري الإسباني في مكالمة فيديو مع عائلته.

والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة سواريز يجلس أرضا ويمسك بهاتفه ويجري مكالمة بالفيديو مع عائلته، ليبكي بشدة متأثرا، خاصة أن وجود العائلات للاحتفال مع اللاعبين كما هو معتاد غير مسموح به؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

لويس سواريز يبكي فرحا في مكالمة فيديو مع عائلته بعد حسمه لقب الدوري الإسباني لصالح #اتلتيكو_مدريد #ريال_مدريد_فياريال #اتلتيكو_مدريد_بلد_الوليد pic.twitter.com/Z7Q1wVTKMv — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

وقال سواريز بعد التتويج في تصريحاته: ”برشلونة لم يقدرني، لقد قللوا من شأني، قبل أن يفتح أتليتكو مدريد أبوابه لمنحي الفرصة. سوف أظل ممتنًا لهذا النادي لثقته بي، أعلم أن ميسي سعيد لأجلي، لقد تمنى لي التوفيق مسبقًا“.

وتوج أتلتيكو مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لأول مرة منذ 2014 بعد أن عدل تأخره إلى انتصار 2-1 على مضيفه ريال بلد الوليد، في آخر مباراة لهما هذا الموسم، اليوم السبت.

وتفوق أتلتيكو بنقطتين على ريال مدريد أقرب مطارديه، ليفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه.

وسجل لويس سواريز هدف الحسم ليتوج انتفاضة أتلتيكو.

وأنهى أتلتيكو الموسم في الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما خطف ريال الفوز 2-1 على فياريال ليحتل المركز الثاني برصيد 84 نقطة.

واحتل بلد الوليد المركز 19 وهبط للدرجة الثانية.

واحتفل مئات المشجعين في وسط العاصمة مدريد بعد المباراة، بينما دفعت الشرطة بالمزيد من أفرادها والطائرات المسيرة لمراقبة الموقف.