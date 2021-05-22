أتلتيكو مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

توج أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه والأول منذ عام 2014، بعد فوز على بلد الوليد (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بالجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

وتقدم بلد الوليد أولا عن طريق أوسكار بلانو في الدقيقة 18، وتعادل أنخيل كوريا في الدقيقة 57.

وسجل لويس سواريز الهدف الثاني مع الدقيقة 67.

واقتنص أتلتيكو مدريد اللقب برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما ظل بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الأخيرة بجدول ترتيب الليغا، ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد الفوز أمام نظيره فياريال (2-1).

وسجل يريمي بينو، الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 20.

كما ألغى الحكم هدفا لكريم بنزيما في الدقيقة 55 بداعي التسلل، لكنه عاد وسجل التعادل مع الدقيقة 87.

ولكن مودريتش عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز، وصل رصيد الريال عند النقطة 84 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 58 بالمركز السابع.

هدف غريزمان يضمن المركز الثالث لبرشلونة

وفي مباراة أخرى، سجل أنطوان غريزمان هدفا بهلوانيا ليضمن برشلونة إنهاء الموسم في المركز الثالث بعد فوزه 1-صفر على إيبار الهابط بالفعل، يوم السبت.

وأجرى المدرب رونالد كومان تغييرات كثيرة على التشكيلة وغاب ليونيل ميسي ومارك-أندريه تير شتيغن وجيرار بيكي وكليمو لينغليه وجوردي ألبا وبيدري.

وبعد أن بدت المباراة في طريقها للتعادل دبت الحياة في اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 81 سجل غريزمان من زاوية صعبة بعد عمل رائع من عثمان ديمبلي. وسدد تاكاشي إنوي لاعب إيبار محاولة في العارضة قبل أربع دقائق من النهاية لكن الفريق الكتالوني تماسك ليخطف النقاط الثلاث.

وأنهى برشلونة الموسم برصيد 79 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل وبخمس عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.