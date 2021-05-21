ريال مدريد يعرض هازارد للبيع

قالت صحيفة ABC الإسبانية إن ريال مدريد سيعرض إيدن هازارد للبيع بمجرد انتهاء الليغا عقب مواجهة الفريق مع فياريال في ختام المسابقة والتي ستحسم فرصة الفوز باللقب في ظل تصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.

ويحتاج ريال مدريد للفوز، وفشل منافسه وجاره أتلتيكو مدريد في الانتصار خارج أرضه على ريال بلد الوليد ليتوج فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بلقب الدوري.

وأضافت الصحيفة أن النجم السابق لتشيلسي سيتم عرضه للبيع بعد نهاية الدوري، لأنه أصبح عبئًا اقتصاديًا على ريال مدريد، ويجب على النادي الملكي التركيز لإعادة تشكيل الفريق وتجديده وجعله منافسًا قويًا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا التي يحمل الرقم القياسي للفوز بلقبها ولم يتوج بلقبه منذ 2018.

فيديو ضحك هازارد ومداعبته لاعبي #تشيلسي بعد إقصاء #ريال_مدريد من نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا تصرف هازارد تسبب في غضب واسع بين جماهير ريال مدريد التي شبهت اللاعب بغاريث بيل الذي ظهر كثيرا غير مكترث بنتائج الفريق.#ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/iOoC7IuuuK — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

وانضم الدولي البلجيكي إلى ريال مدريد من تشيلسي في 2019 مقابل 150 مليون يورو بالمكافآت، وقد ودّع الموسم مبكرًا بإصابة جديدة طفيفة، لكنها ستمنعه من اللعب أمام فياريال، حيث يعاني من إجهاد بسيط في فخذه الأيمن ليصل مجموع الدقائق التي خاضها 532 دقيقة فقط في 14 مباراة بالدوري.

وقد خاض إجمالًا 21 مباراة هذا الموسم بمجموع 898 دقيقة فقط، وسجل 4 أهداف، وهو معدل قليل للغاية مقابل ما حصل عليه تشيلسي من أموال، حيث قضت كثرة الإصابات على بصمته مع ريال مدريد.

وقد عمل زيدان سنوات من أجل التعاقد مع هازارد، لكن قبل عام على رحيله مجانًا، ورؤية كيف أنه لا يساهم بأي شيء مثمر للنادي يجد ريال مدريد نفسه في وضع لا يحسد عليه ما سيؤدي لعرضه للبيع.

وتضررت مسيرة هازارد من الإصابات منذ وصوله إلى إسبانيا قبل موسمين ليصبح أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد ما منعه من الظهور في أفضل مستوياته.

وتعرض هازارد لإصابتين خطيرتين في الكاحل في أول موسم له مع ريال، ومن ثم فإنه شارك فقط في 20 مباراة من البداية في كل المنافسات.