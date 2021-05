زيدان يرفض الحديث عن مستقبله مع ريال مدريد قبل جولة حسم "الليغا"

لا يبدي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اهتماما بمستقبله قبل المباراة الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، أمام ضيفه فياريال، غدا السبت.

ويحتاج ريال مدريد للفوز وفشل منافسه وجاره أتلتيكو مدريد في الانتصار خارج أرضه على ريال بلد الوليد، ليتوج فريق المدرب زيدان بلقب الدوري.

وتجاهل المدرب الفرنسي، الذي أثار مستقبله مع الفريق تساؤلات كثيرة في الأسابيع الأخيرة عقب موسم قد ينتهي بدون ألقاب، أسئلة بشأن استمراره مع الفريق، وأصر على أن تركيزه ينصب فقط على هزيمة فياريال.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: ”ليس من المهم إذا كنت هنا أو شخص آخر، الأهم هو الفريق وما نريد تحقيقه. بالنسبة لنا الشيء الوحيد في أذهاننا حاليا هو مباراة الغد، سنلعب غدا والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك (مستقبله). كل طاقتي تنصب على مباراة الغد. لقد كان موسما صعبا، لكن نحن متحمسون لفرصة التتويج بلقب الدوري“.

وتوجد أنباء جيدة، عندما أكد زيدان عودة القائد سيرجيو راموس لخوض المباراة أمام فريق المدرب أوناي إيمري. ومع ذلك استمر غياب إيدن هازارد إلى جوار عدد من اللاعبين، منهم داني كاربخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي.

وقال زيدان: ”لا يزال هازارد يعاني من الإصابة لكنها بسيطة، لكننا لا نريد المخاطرة بأي شيء. إنه لم يشارك في التدريب لأنه يعاني من مشكلة ولن يكون جاهزا غدا“.

زيدان سعيد بعودة بنزيما لمنتخب فرنسا

من جهة أخرى، عبر زيدان عن سعادته لاستدعاء مواطنه ومهاجمه كريم بنزيما إلى المنتخب الوطني بعد غياب ستة أعوام، لخوض نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك على هامش المرحلة الأخيرة من «الليجا»، حيث لا يزال فريقه في قلب المنافسة على اللقب.

ويقدّم بنزيما مستويات مميزة هذا الموسم، حيث سجل 29 هدفًا في جميع المسابقات، منها 22 في الدوري المحلي، ليصل أقله إلى عتبة الـ20 هدفًا في المواسم الثلاثة الأخيرة منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

وكان بنزيما وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة مواطنه ماتيو فالبوينا في نهاية عام 2015، وفضح دور مهاجم ريال الابتزازي في هذه العملية، بعدما هدد لاعب مارسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي بعدم نشر محتويات فيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد أصدقائه، إلا أن هذا النفي انتهى بعد استدعائه، الثلاثاء، من قبل المدرب ديدييه ديشامب للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة.

🗣️ Zidane: "It's going to be a special day. It's the final day of a season with lots of challenges, but we are going to give everything."#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/6UMe4o1MlV

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 21, 2021