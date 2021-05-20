متسلحة بطائرات درونز.. الشرطة تنتشر في مدريد لمنع احتفالات أتلتيكو أو الريال بلقب الدوري

نشرت شرطة مدريد 130 ضابطا؛ لمنع جماهير أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد من الاحتفالات الجماعية وسط العاصمة في حال فوز أي منهما بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد غد السبت.

سلطات مدريد نشرت 130 من عناصر شرطة البلدية مساء السبت، لتجنب الازدحام في محيط الساحات، التي سيحتفل بها أنصار أتلتيكو مدريد (ساحة نيبتونو) أو ريال مدريد (ساحة سيبيليس)، بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) حال فوز أحدهما بالبطولة في ذلك اليوم.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الخميس، إن 130 ضابطا سيقومون بدوريات في مركزين بوسط العاصمة، حيث عادة ما تحتفل جماهير كل فريق، لمنع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي لانتشار العدوى بكوفيد-19.

وتحتفل جماهير أتلتيكو مدريد، الذي يتقدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد في الصدارة قبل خوض الجولة الأخيرة خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد، عادة بالألقاب عند نافورة نيبتونو التي تبعد نحو 600 متر عن نافورة سيبيليس التي تحتفل جماهير ريال مدريد عندها، على الرغم أن أيا من جماهير الفريقين لن تتوجه إلى هناك في حال الفوز باللقب.

وحثت إنماكولادا سانز المتحدثة باسم الشرطة الجماهير على الاحتفال في منازلهم، أو في الشرفات وتجنب التدفق إلى وسط مدريد.

وأنهت إسبانيا حالة الطوارئ العامة في البلاد مطلع الشهر الحالي بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من استمرار منع الجماهير من حضور المباريات في الدرجتين الأولى والثانية في معظم مناطق البلاد.

وأضافت سانز ”تحسن الوضع الوبائي لكن الفيروس لا يزال موجودا، ومن المهم مواصلة بذل الجهود وإبقاء الحذر“.

وفي حالة عدم احترام هذا الطلب، ستكون البلدية ”مستعدة“ التحكم في التوافد ولن يُسمح بتجمع أي عدد من الأشخاص أكبر مما توصي به الإجراءات الأمنية.

وسيتم وضع سياج حول الساحتين، واعتبارا من الساعة 19:00 من يوم السبت، سيتم وضع ”حواجز عديدة“ للتحكم في أعداد المتوافدين.

وسيكون بحوزة عناصر الشرطة طائرات دون طيار (درونز)، وسيتابعون أيضا الاحتفالات التي ربما تقام في ملعب واندا متروبوليتانو، على الرغم من أن أتلتيكو سيلعب أمام بلد الوليد على ملعبه ثوريا، أو في مدينة فالديبيباس الرياضية، حيث سيلعب ريال مدريد مباراته أمام فياريال.

وأشارت سانز أيضا إلى أن ”الناديين أكدا أنهما لن يذهبا بالفعل إلى هذه الساحات“.

ويسدل الستار على الليغا الإسبانية هذا الأسبوع في جولة أخيرة يستمر فيها الصراع على اللقب بين أتلتيكو وريال مدريد، حيث يطمح أتلتيكو لتحقيق لقبه الثاني بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، بينما يواصل الريال التشبث بأمل التتويج باللقب للعام الثاني تواليا مع زين الدين زيدان.