باريس سان جيرمان بطلًا لكأس فرنسا بفوزه على موناكو

تُوج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو بثنائية نظيفة في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب (دو فرانس) في باريس، الأربعاء.

وافتتح النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي التهديف في الدقيقة 19، بعد تمرير رائعة من كيليان مبابي، والذي تقمص دور البطولة، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 81 بتمريرة سحرية من النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وبهذا ينجح فريق العاصمة الفرنسية في الدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا، ليرفع رصيده من البطولة إلى 14 ويوسع الفارق إلى 4 ألقاب مع أقرب منافسيه أوليمبيك، مارسيليا.

كما أن هذا هو اللقب الثاني للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع باريس منذ جلوسه على مقعد المدير الفني في (حديقة الأمراء)، في يناير الماضي، بعد لقب كأس السوبر الذي توج به بعد أيام من توليه المهمة على حساب غريمه التقليدي أوليمبيك مارسيليا.

أما فريق الإمارة ففشل في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا، وتحديدًا في موسم (1990-91)، ليكتفي بألقابه الخمسة التي تُوج بها في 10 نهائيات خاضها عبر تاريخه، وكان آخرها في 2010 وخسره أيضًا بالتخصص أمام الفريق الباريسي.