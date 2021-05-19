استقالة لجنة إدارة الزمالك.. وحسين لبيب الأقرب لرئاسة النادي‎

أعلن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك المصري، تقدم اللجنة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز باستقالتها من منصبها، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات تلفزيونية:“اللجنة تقدمت باستقالتها للوزير أشرف صبحي، وسيتم إعلان القرار خلال ساعات“.

وأضاف:“تحمّلنا مسؤولية كبيرة في وقت صعب، الزمالك كان مثقلًا بالديون، وسددنا ما يقرب من 80% منها“.

وقال مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة المصرية لـ“إرم نيوز“ إن رحيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك، بسبب بطلان اللائحة التي تم الاستناد عليها خلال عملية تعيينها.

وأوضح:“اللائحة التي استند إليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم إيقافها بحكم قضائي، وتجب العودة إلى اللائحة الاسترشادية، وتطبيقها على نادي الزمالك قبل إجراء الانتخابات“.

وعن موعد انتخابات الزمالك قال:“لم يتم الاجتماع حتى الآن، وننتظر اللجنة الجديدة، والتي ستتخذ قرار موعد الجمعية العمومية الجديدة، وفقًا للقانون“.

وفي نفس السياق كشفت مصادر لـ“إرم نيوز“ أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استقر على تعيين حسين لبيب رئيسًا جديدًا لنادي الزمالك، ومعه هاني برزي، وعمرو أدهم، وفي انتظار الاستقرار على باقي الأسماء.