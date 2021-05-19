الرئيس ماكرون عن عودة بنزيما لتشكيلة منتخب فرنسا: بشرى سارة (فيديو)

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء اقتناعه بأن عودة كريم بنزيما إلى تشكيلة فرنسا في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل بشرى سارة للجماهير الفرنسية.

واستدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم أمس الثلاثاء كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني لتشكيلة تتألف من 26 لاعبا لخوض بطولة أمم أوروبا المقررة الشهر المقبل.

ولأول مرة منذ خمسة أعوام ونصف العام على خوضه مباراته الدولية الرقم 81 أمام أرمينيا في أكتوبر 2015 حيث سجل مرتين رافعا عدد أهدافه الدولية إلى 27، سيمثل بنزيما منتخب ”الديوك“ مجددا، بعد أن استبعده ديشان طيلة السنوات الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في عام 2015.

#كريم_بنزيما عبر حسابه على تويتر: "فخور جدا بالعودة للمنتخب الفرنسي وبالثقة التي منحوني إياها، شكرا لعائلتي ولأصدقائي وفريقي ولكم.. ولكل من دعموني دائما ويمنحونني القوة بشكل يومي".#إرم_سبورت pic.twitter.com/gPi52ejqFA — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

ونشرت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية صورا لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس وهما يحتسيان القهوة في شرفة مقهى في باريس قرب قصر الإليزيه مع استئناف المطاعم والمقاهي الفرنسية تقديم خدماتها للزبائن بعد إغلاق استمر ستة أشهر بقرار من الحكومة في محاولة للحد من انتشار العدوى.

وسأل الصحفيون الرئيس الفرنسي في رأيه بشأن قائمة المدير الفني ديدييه ديشان التي ضمت 26 لاعباً للمشاركة في يورو 2020 وعاد إليها مهاجم ريال مدريد لأول مرة منذ 2015 ”أقول دائما مازحا إن هناك منصبين رهيبين هما: رئيس الجمهورية، ومدرب المنتخب الفرنسي. هناك 68 مليون فرنسي مقتنعون بأن لديهم خيارا أفضل أو أفكارا أفضل. أنا واحد من 68 مليون مدرب يقولون لأنفسهم كل صباح: كنت سأفعل هذا أو ذاك لو كنت ديدييه ديشان“.

وأضاف الرئيس الفرنسي: ”نتحدث بجدية، لدي ثقة كاملة في ديدييه ديشان. أولا أظهر أنه يعرف كيفية اختيار تشكيلة متجانسة، وأنه يعرف كيف يقودها ويحقق نتائج جيدة. أرى الحماس على وجوه الجميع.

”أنا سعيد للغاية باللاعبين الذين تم اختيارهم. وستتاح لي الفرصة لتهنئتهم هذا المساء في نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو. لقد اخترنا على الورق أفضل فريق ممكن، والآن يجب تحقيق التناغم بينهم ومن ثم الانتصارات“.

وسأله أحد الصحفيين عن عودة بنزيما لتشكيلة الفريق، وما إذا تمثل إضافة إلى فرص الفريق في الفوز باللقب، أجاب رئيس فرنسا: ”أنا مقتنع بذلك. إذا كان اختيار المدرب كذلك فإنه مقتنع بذلك أيضًا، من حيث كفاءته كلاعب وخبرته وقدرته على الاندماج مع الفريق“.

Emmanuel Macron sur l'équipe de France: "J'ai une confiance complète en Didier Deschamps, je pense qu'il a fait les bons choix" pic.twitter.com/A1EIt2uvEm — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

وأحرز بنزيما 29 هدفا مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 في أعقاب فضيحة ابتزاز لصديقه وزميله السابق ماتيو فالبوينا.

وقال بنزيما في 2016 عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام إن مدرب فرنسا خضع لضغوط ”العنصريين“ في فرنسا.

وأحرز بنزيما (33 عاما) 27 هدفا في 81 مباراة مع منتخب فرنسا وسينضم إلى التشكيلة مع باقي المهاجمين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وكينغسلي كومان وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبلي ووسام بن يندر وماركوس تورام.