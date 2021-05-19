RAC1: مكالمة رئيس برشلونة مع هانز فليك غيرت خريطة طريقه

كشفت إذاعة ”RAC1“ عن مكالمة أجراها خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مع هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، الذي أعلن رحيله رسميا عن قيادة النادي الألماني مع نهاية الموسم الجاري.

ويعتبر هانز فليك المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواكيم لوف، الذي سيرحل عقب نهاية يورو 2020، علما أنه قد سبق له العمل مساعدا للوف في منتخب المانشافت بداية من عام 2006 وحتى التتويج بلقب كاس العالم 2014، ثم تولى منصب مدير اتحاد الكرة الألماني.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة الإسبانية، يوم الأربعاء، فإن ”لابورتا تحدث مع فليك والمدرب كان متقبلا الفكرة كما أنه الخيار الأول لرئيس النادي لخلافة رونالد كومان“، موضحة أن ”المدرب لديه بالفعل عرض لقيادة المنتخب الألماني لكنه لم يوقع على أي عقود حتى الآن“.

وشددت الإذاعة على أن ”لابورتا يحب منهجية هانز فليك في التدريبات“.

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴 ⚽️ El principal candidat a entrenar el Barça la temporada vinent és Hansi Flick, actual entrenador del Bayern de Munic @gerardromero https://t.co/HUXcFFPz75 — RAC1 (@rac1) May 19, 2021

وكانت شبكة ”ESPN“ العالمية قد ذكرت سابقا أن برشلونة الإسباني، يريد أن يكون فليك مدربًا للفريق الموسم المُقبل.

وقالت الشبكة إنّ فليك ليس على عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن مستقبله رغم دخوله في مفاوضات مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، وسوف يستمع إلى كل العروض قبل اتخاذ القرار النهائي.

ثورة لابورتا

وكان لابورتا قد قال أمس الثلاثاء، إن التغييرات باتت وشيكة في النادي الذي يقترب من إسدال الستار على موسم مخيب.

وبوسع برشلونة في أفضل الأحوال إنهاء الموسم في المركز الثالث في الدوري الإسباني بعد أن شاهد مهاجمه السابق لويس سواريز يتألق مع أتلتيكو مدريد الذي اقترب من اللقب.

كما تفوق الغريم ريال مدريد على برشلونة في الترتيب في معظم فترات الموسم.

وفاز برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان.

لابورتا: سنبدأ الآن عملية تجديد برشلونة.. هناك حقبة انتهت بالفعل https://t.co/Ba3w01xbnY pic.twitter.com/iOxK4RjlBb — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

وثارت تكهنات بشأن مستقبل المدرب رونالد كومان في الأسابيع الأخيرة وربطت تقارير لاعب وسط برشلونة السابق تشافي هرنانديز باحتمال خلافته.

وفي حديثه على هامش مهرجان رياضي في إقليم كتالونيا قال لابورتا، الذي عاد في مارس الماضي لفترة ثانية في كامب نو، إنه سيتخذ قرييا جدا قرارات بشأن مستقبل النادي.

وأضاف: ”قلت من قبل إنني سأراجع كافة الأمور في نهاية الموسم فيما يتعلق بالأداء والنتائج.

”فزنا بكأس ملك إسبانيا ونفخر بذلك لكننا ودعنا دوري أبطال أوروبا مبكرا جدا وفرطنا في الدوري بطريقة غريبة من وجهة نظري.

”اعتبارا من الأسبوع المقبل ستسمعون سلسلة من القرارات التي يجب اتخاذها وسنعلن عنها“.