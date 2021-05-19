برشلونة يتخلى عن فكرة ضم هالاند من أجل بقاء ميسي

ذكرت قناة ”TV3“ أن إدارة نادي برشلونة قررت التخلي عن فكرة التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، في الصيف المقبل بسبب الأزمة المالية التي يعانيها الفريق، والتي ستمنع من الدخول في المنافسة على الصفقة، وبسبب رغبته في تقديم عرض مالي لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت القناة أن التخلي عن فكرة ضم هالاند جاءت بعد معرفة خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، الوضعية المالية للفريق والتي تعاني من ديون كبيرة، رغم كون الرغبة موجودة لدى الإدارة لضم النجم النرويجي.

وتبلغ قيمة هالاند في الميركاتو المقبل نحو 150 مليون يورو؛ ما دفع لابورتا لصرف النظر على التعاقد معه رغم لقائه السابق بمينو رايولا، وكيل اللاعب، ووالده في برشلونة وتقديمه وعدا للجماهير بضمه.

ويفضل لابورتا القيام بمجهود مالي لتقديم عرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإبقائه في برشلونة في ظل نهاية عقده الصيف المقبل.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن مبابي وهالاند ومن سيكون الأفضل بينهما في العالم https://t.co/dXlZhv61wh pic.twitter.com/KTUDCdRn0e — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

كما يعمل لابورتا وإدارته على تصحيح الوضع المالي للفريق من خلال التخلص من عدة لاعبين ورواتبهم أبرزهم: بوسكيتس سيرجيو روبيرتو وألبا وجيرارد بيكيه أو تقليص رواتبهم بشكل كبير إن رغبوا في الاستمرار مع الفريق.

ويأمل برشلونة أن يرفض هالاند العروض الكبيرة في الصيف الحالي والبقاء في بروسيا دورتموند حتى صيف 2022، إذ سيكون بإمكان الفريق التعاقد معه بمبلغ لا يتجاوز 75 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، الذي يسمح للمهاجم بالرحيل في هذه الفترة.

وارتبط اسم هالاند الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن دورتموند والذهاب للعب في فريق آخر في ظل تصارع كبار أوروبا للحصول على توقيعه هذا الصيف.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند عام 2024، وانتقل لدورتموند في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وسجل هالاند 39 هدفا في 39 مباراة في الموسم الحالي مع دورتموند في كل المسابقات.

وإجمالا سجل النجم النرويجي 55 هدفا في 57 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله للفريق الألماني.