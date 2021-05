لابورتا: سنبدأ الآن عملية تجديد برشلونة.. هناك حقبة انتهت بالفعل

ألمح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إلى تجهيزه لاتخاذ عدة قرارات قوية تجاه إعادة بناء الفريق، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء:“بدءًا من الأسبوع المقبل سنتخذ قرارات، وسنبدأ الآن عملية تجديد الفريق، لأن هناك حقبة قد انتهت بالفعل“.

وأضاف:“يجب أن يكون لدينا فريق تنافسي نطمح معه للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني“.

🗣 | Joan Laporta: "Next week will start taking decisions. We need to build a competitive team that can win the Champions League and La Liga. When I talk about the end of cycles and revolutions, it’s because I really mean it." pic.twitter.com/CTnY4AOJuN

— La Senyera (@LaSenyera) May 18, 2021