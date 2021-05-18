رياضة

لابورتا: سنبدأ الآن عملية تجديد برشلونة.. هناك حقبة انتهت بالفعل
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 20:24 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 20:35 GMT

لابورتا: سنبدأ الآن عملية تجديد برشلونة.. هناك حقبة انتهت بالفعل

ألمح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إلى تجهيزه لاتخاذ عدة قرارات قوية تجاه إعادة بناء الفريق، بدءًا من الأسبوع المقبل. وقال لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ألمح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إلى تجهيزه لاتخاذ عدة قرارات قوية تجاه إعادة بناء الفريق، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء:“بدءًا من الأسبوع المقبل سنتخذ قرارات، وسنبدأ الآن عملية تجديد الفريق، لأن هناك حقبة قد انتهت بالفعل“.

وأضاف:“يجب أن يكون لدينا فريق تنافسي نطمح معه للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني“.

وتابع:“عندما أتحدث عن نهاية حقبة، والتجديدات، فذلك لأنني مقتنع بذلك تمامًا وأعني ذلك“.

وأردف:“خسرنا الدوري بطريقة غير مفهومة، وسترون، الأسبوع المقبل، قرارات لتشكيل فريق أكثر تنافسية“.

 

 

وكانت العديد من الصحف الكتالونية أكدت أن برشلونة بات في طريقه للتخلي عن خدمات المدرب الهولندي رونالد كومان، بعد أن فقد الفريق فرصة التتويج بلقب الليغا، حيث تعثر في 4 من آخر 5 مباريات كان آخرها الخسارة أمام سيلتا فيغو،كما خرج البارسا من دوري الأبطال من ربع النهائي ولم يحظ سوى بلقب كأس الملك هذا الموسم.

ولم يكن كومان المدرب المفضل لدى لابورتا، في الوقت الذي كان الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو قد قام بتعيينه في الصيف الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وقد يتراجع للمركز الرابع لو خسر مباراته الأخيرة أمام إيبار، وفاز إشبيلية على ديبورتيفو ألافيس.

وينهي برشلونة الدوري خارج أول مركزين لأول مرة منذ احتلاله المركز الثالث موسم 2007\2008.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play