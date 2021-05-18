لابورتا: سنبدأ الآن عملية تجديد برشلونة.. هناك حقبة انتهت بالفعل

ألمح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إلى تجهيزه لاتخاذ عدة قرارات قوية تجاه إعادة بناء الفريق، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء:“بدءًا من الأسبوع المقبل سنتخذ قرارات، وسنبدأ الآن عملية تجديد الفريق، لأن هناك حقبة قد انتهت بالفعل“.

وأضاف:“يجب أن يكون لدينا فريق تنافسي نطمح معه للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني“.

🗣 | Joan Laporta: "Next week will start taking decisions. We need to build a competitive team that can win the Champions League and La Liga. When I talk about the end of cycles and revolutions, it’s because I really mean it." pic.twitter.com/CTnY4AOJuN — La Senyera (@LaSenyera) May 18, 2021

وتابع:“عندما أتحدث عن نهاية حقبة، والتجديدات، فذلك لأنني مقتنع بذلك تمامًا وأعني ذلك“.

وأردف:“خسرنا الدوري بطريقة غير مفهومة، وسترون، الأسبوع المقبل، قرارات لتشكيل فريق أكثر تنافسية“.

Joan Laporta: “Se ha terminado un ciclo en el Barça Masculí y estamos trabajando para hacer una renovación" pic.twitter.com/HTxj5XcQAi — Cruyffistas y Campeonas de Europa 🏆 (@cruyffistas) May 18, 2021

🔵🔴 Joan Laporta, en la gala de l’Esport Català. 🆕 “Entraremos en un proceso de renovación. Creo que se ha acabado un ciclo. Estamos trabajando”. ✅ “El ⁦@FCBfemeni⁩ nos llena de orgullo”. 📻 Más en ⁦@RadioMARCA⁩ pic.twitter.com/pnvfw6ZeAR — Alejandro Segura (@Alejandro_sj) May 18, 2021

وكانت العديد من الصحف الكتالونية أكدت أن برشلونة بات في طريقه للتخلي عن خدمات المدرب الهولندي رونالد كومان، بعد أن فقد الفريق فرصة التتويج بلقب الليغا، حيث تعثر في 4 من آخر 5 مباريات كان آخرها الخسارة أمام سيلتا فيغو،كما خرج البارسا من دوري الأبطال من ربع النهائي ولم يحظ سوى بلقب كأس الملك هذا الموسم.

ولم يكن كومان المدرب المفضل لدى لابورتا، في الوقت الذي كان الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو قد قام بتعيينه في الصيف الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وقد يتراجع للمركز الرابع لو خسر مباراته الأخيرة أمام إيبار، وفاز إشبيلية على ديبورتيفو ألافيس.

وينهي برشلونة الدوري خارج أول مركزين لأول مرة منذ احتلاله المركز الثالث موسم 2007\2008.