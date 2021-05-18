رياضة

رسميًا.. كريم بنزيما يعود إلى منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2020"
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 18:29 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 19:00 GMT

رسميًا.. كريم بنزيما يعود إلى منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2020"

أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رسميًا القائمة المشاركة في بطولة  كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي شهدت عودة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رسميًا القائمة المشاركة في بطولة  كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، والتي شهدت عودة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعد فترة طويلة من الغياب.

وأحرز بنزيما 29 هدفًا مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 في أعقاب فضيحة ابتزاز.

وقال بنزيما في 2016 عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام إن مدرب فرنسا خضع لضغوط ”العنصريين“ في فرنسا.

وكانت صحيفة ”ليكيب“، كشفت أن بنزيما سيرتدي القميص رقم 19 مع المنتخب الفرنسي في البطولة.

وكريم بنزيما غائب عن صفوف منتخب فرنسا منذ 5 أعوام ونصف العام، حيث كان الفوز على أرمينيا برباعية دون ردٍ، آخر ظهور له مع منتخب بلاده.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم: البرتغال حاملة اللقب، ألمانيا، والمجر.

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