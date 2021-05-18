برشلونة متمسك بأمل التعاقد مع هانز فليك

كشفت إذاعة ”RAC1“ عن دخول نادي برشلونة في مفاوضات مع الألماني هانز فليك، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ؛ لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد فليك مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بالتراضي، وسط تقارير تفيد بوجود مفاوضات مكثفة معه لتدريب منتخب ألمانيا خلفا لخواكيم لوف عقب نهائيات أمم أوروبا.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن فليك ما زال يعتبر خيارا لفريق برشلونة، حيث لم ينتهِ الاتفاق بعد مع المنتخب الألماني.

وأوضحت أن فليك هو الخيار الأمثل بالنسبة لرئيس برشلونة، خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع بايرن ميونخ وتتويجه بدوري أبطال أوروبا.

إذا لم يكن ميسي.. أين الخطأ في برشلونة؟ https://t.co/2dyAyTWavm pic.twitter.com/jhfXgsVMXA — إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2021

هانز فليك كان المدير الفني لبايرن ميونخ خلال المباراة الشهيرة التي جمعته ببرشلونة، وانتهت بخسارة الفريق الكتالوني 8/2 في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، قرر بنسبة كبيرة إقالة رونالد كومان، وعدم استمراره في قيادة الفريق الموسم المقبل.

وانتهت آمال برشلونة الضعيفة في حصد لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة 2-1 على أرضه أمام سيلتا فيغو، أمس الأحد.

واحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، و6 نقاط خلف أتلتيكو المتصدر.