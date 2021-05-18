أسبوع الوداع في ريال مدريد.. زيدان و5 من حرسه القديم يستعدون للرحيل

ركزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على مستقبل المدرب زين الدين زيدان، و5 من لاعبيه يعتبرون من حرسه القديم في ريال مدريد، واعتبرت أن الأسبوع الحالي قد يكون الأخير لهم في الفريق وسيرحلون الصيف القادم.

وينتظر ريال مدريد هدية من بلد الوليد في الجولة الأخيرة، للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يواجه الفريق فياريال في ملعب ألفريدو ديستيفانو، ويحتاج للفوز مع تعادل المتصدر أتلتيكو مدريد، أمام بلد الوليد للفوز باللقب.

ويتهيأ ريال مدريد لوداع بارد وحزين لـ6 من ”أساطير العشر سنوات الأخيرة“ كلاعبين ومدرب، خصوصًا إذا اقترن الرحيل بخسارة لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة، ومع غياب الجماهير عن المدرجات، لن يتم توديعهم بشكل يليق بما قدموه لتاريخ الفريق الملكي.

وأبرزت صحيفة ”ماركا“ أن 5 لاعبين يعتبرون من الحرس القديم لزيدان في ريال مدريد، وشكلوا عناصر أساسية في ثلاثية دوري الأبطال، وفي كل الألقاب التي فاز بها المدرب الفرنسي، يعيشون ربما أسبوعهم الأخير في الفريق، وهم:

القائد سيرجيو راموس

يعتبر ملف سيرجيو راموس من أصعب الملفات أمام الرئيس فلورنتينو بيريز، فعقده ينتهي الصيف القادم، ولم يجدد نتيجة خلافات في وجهات النظر مع الإدارة، حيث يرغب في عقد لمدة سنتين وزيادة في الراتب.

وبعد 16 سنة بقميص ريال مدريد، يجد القائد نفسه حاليًا على أعتاب الخروج، رغم إعلانه رغبته في البقاء. لكن مطالب بقبول عرض الفريق، والقاضي بتمديد عقده لمدة موسم، وبالراتب نفسه، مع تقليص بنسبة 10%.

الفرنسي رافائيل فاران نحو البيع

التحق فاران بريال مدريد في 2011، وأصبح أحد أعمدة الفريق وقادته، ومرشحًا لخلافة راموس كقائد أول في المستقبل، لكنه لم يردّ على عرض تجديد عقده المنتهي صيف 2022.

وتعتقد إدارة ريال مدريد، أن فاران يتوفر على عرض مالي أكبر مما يتقاضاه، ويعرضه الفريق للتجديد، ولذلك فهم يقيمون حالته ويفكرون في وضعه في سوق الانتقالات، للحصول على مبلغ مالي مهم، قد يصل إلى 70 مليون يورو.

لوكاس فاسكيز

ينتهي عقد لوكاس فاسكير في الصيف القادم، وقد يغادر بدوره، لكن دون أن يودع الفريق في الملعب، لكونه مصابًا، وموسمه انتهى.

وقدم لوكاس فاسكيز موسمًا جيدًا، ويعتبر لاعبًا متعدد المراكز، وأغلب المدربين الكبار يرغبون في وجود لاعب بقيمته، ولذلك ربطته عدة تقارير بأندية كبيرة.

ورفض لوكاس فاسكيز، عرض من إدارة ريال مدريد لتجديد عقده، وكان يأمل أن يتم الاعتراف بمجهوداته برفقة الفريق، لتقديم عرض مالي أفضل.

مارسيلو وإيسكو يبحثان عن طريقة للخروج

يعتبر اللاعبان من أبرز لاعبي الفوز بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في 2014، و2016، و2017، و2018، ولعبوا كل النهائيات.

وتراجع دور الثنائي هذا الموسم، ولازما دكة البدلاء، ولم يستطع زين الدين زيدان -رغم دفاعه عنهما- استرجاع أفضل نسخة منهما.

ويرغب اللاعبان في الرحيل والخروج هذا الصيف، وتبقى مشكلة لدى الإدارة في راتبهما الكبير، فما زال في عقدهما سنة، وقد يرغبان في الحصول على الراتب والرحيل بحرية.

المدرب زين الدين زيدان نحو الوداع الثالث

مازال مستقبل زيدان سرًا، فقد لا يكون حاضرًا في دكة البدلاء الموسم القادم، ليودع ريال مدريد للمرة الثالثة الأولى كلاعب في 2006، حين أعلن اعتزاله، والثانية في نهاية موسم 2018، كمدرب بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة.

وسيكون الوداع الثالث لزيدان، قبل نهاية عقده ودون مشاكل، لحبه الكبير لريال مدريد وارتباطه العاطفي مع الفريق والجماهير.