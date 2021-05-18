بنزيما يقترب من دخول تشكيلة منتخب فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قد يفاجئ الجميع بإعلانه انضمام كريم بنزيما لتشكيلة الفريق التي ستخوض نهائيات يورو 2020 الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن قوائم يورو 2020 زادت إلى 26 لاعبا بدلا من 23 بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تأجيل البطولة من العام الماضي للحالي.

وأوضحت أن المدير الفني لأبطال العالم سيعلن مساء الثلاثاء تشكيلة تضم 26 لاعبا دون أي بدائل وقد تشهد مفاجأة تتعلق بضم مهاجم ريال مدريد الغائب عن تشكيلة الديوك منذ 2015.

وسيعقد ديشان اجتماعا فنيا أخيرا مع مساعديه في مقر الاتحاد الفرنسي وسيتم التصديق على قرار التشكيلة التي لن تضم أي بدلاء حتى موعد انطلاق يورو 2020 في الـ11 من يونيو/حزيران المقبل.

ولم يشارك بنزيما مع منتخب فرنسا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما تم الإعلان عن ضلوعه في جريمة ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط فيديو جنسي، إذ اتم اتهامه ”بالتورط في محاولة ابتزاز“ و ”المشاركة في عمل إجرامي“.

ومع ذلك، بعد سنوات من جلسات الاستماع، لم يصدر حكم بعد، إذ ستعقد المحاكمة من الـ20 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي وتستمر يومين.

وقد يواجه بنزيما البالغ عمره 33 عاما الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات إذا ثبت أنه مذنب، لكن في حال براءته فسينهي ست سنوات من غيابه عن تشكيلة الديوك الفرنسية.

وأدى أداء بنزيما المتميز مع ريال مدريد في آخر موسمين للضغط على الوسط الكروي الفرنسي، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج البلاد الموسم الحالي؛ ما دفع الكثيرين للمطالبة بضمه لتشكيلة فرنسا في يورو 2020 وهو ما قد يرضخ له ديشان هذه المرة.

إذ اعتبر الكثيرون أن الوقت قد حان لكي يتراجع المدير الفني الفرنسي من أجل ضم أفضل لاعب في البلاد إلى بطولة أوروبا 2020، سعيا لمحو الهزيمة المؤلمة في نهائي 2016 أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

ويواصل بنزيما تألقه الموسم الحالي، إذ سجل 29 هدفا في 45 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات.