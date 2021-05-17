تير شتيغن يؤكد غيابه عن منتخب ألمانيا في "يورو 2020" لخضوعه لجراحة بالركبة

أعلن نادي برشلونة رسميا عن خضوع الحارس تير شتيغن، يوم الخميس المقبل، لإجراء علاجي على الركبة اليمنى في مالمو السويدية، وبالتالي تأكد غيابه عن المشاركة مع منتخب ألمانيا في ”يورو 2020“ هذا الصيف.

وحرص شتيغن على تقديم اعتذاره لجماهير برشلونة، عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“ يوم الإثنين؛ بسبب الفشل في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، مشددا على أنّه قرر رفقة الجهاز الطبي لناديه إجراء عملية جراحية ستحرمه من المشاركة مع ألمانيا في يورو 2020.

وأضاف شتيغن: ”أنا حزين لأنني سأغيب عن يورو 2020 هذا الصيف رفقة منتخب ألمانيا، سأكون للمرة الأولى منذ سنوات مع الجماهير في المنزل لدعم منتخب بلادي في البطولة التي أتمنى أن نفوز بها“.

وأعرب تير شتيغن عن أمله في عودة الجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، قائلا: ”بعد العطلة الصيفية وعندما نعود إلى الملعب، آمل أن أتمكن من اللعب بحضور جماهيري مرة أخرى، أفتقدها بشدة، وأشكر الجميع على الدعم طوال الموسم الصعب“.

https://www.instagram.com/p/CO-SpqmgAkZ/

وشارك شتيغن في اللقاء الأخير لبرشلونة، مساء الأحد، عندما خسر من سيلتا فيغو بنتيجة 1-2، لتضيع آماله في تحقيق لقب الليغا.

وأصبحت المنافسة على لقب الدوري الإسباني، منحصرة بين الثنائي أتلتيكو مدريد وملاحقه المباشر ريال مدريد.

وتلعب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا المقبلة في المجموعة السادسة بجوار المجر، وفرنسا، وحاملة اللقب البرتغال.