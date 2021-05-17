الدوري الإسباني يغير مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لتجنب التعارض مع مسابقة غنائية

تنفّس عشاق كرة القدم والموسيقى في إسبانيا الصعداء، اليوم الإثنين، بعد قرار رابطة الدوري الإسباني بتغيير مواعيد مباريات، لضمان عدم التعارض مع مسابقة يوروفيجن الغنائية.

وغيرت الرابطة مواعيد كل المباريات المتعلقة بالصراعات على اللقب، أو لتفادي الهبوط أو لحجز مقاعد أوروبية إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا، السابعة بتوقيت السعودية، يوم السبت.

وكان من المفترض أن تنطلق كل المباريات في التوقيت نفسه، بالسادسة والنصف مساء الأحد، لكن تم تقديم 7 مباريات دفعة واحدة لتقام مساء السبت.

وستبدأ مسابقة يوروفيجن، التي يتابعها عادة عبر التلفزيون، نحو 200 مليون شخص، بعد ثلاث ساعات من هذه المباريات.

⚠️ Changes to kick-off times for MD38. The final Matchday of #LaLigaSantander 2020/21 will be played on the following dates. pic.twitter.com/anGSOzACyK — LaLiga English (@LaLigaEN) May 17, 2021

وقدمت الرابطة في البداية موعد مباراة إيبار ضد برشلونة، من الأحد إلى السبت، بعد هبوط إيبار للدرجة الثانية، لتعود المباراة لموعدها الأصلي، بعد اكتشاف أن النتيجة قد تؤثر على هبوط فريق آخر.

وقالت الرابطة اليوم الإثنين، إنها عدّلت مواعيد عدة مباريات، ومنها تقديم مواجهة فياريال ضد ريال مدريد، من الأحد إلى السبت.

واتهم مدير فياريال، رويج نيغيروليس، الرابطة في وقت سابق ”بالافتقار للاحترام“ لعدم توفير مزيد من الوقت لفريقه للاستعداد لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، يوم 26 مايو.

وستقام المباراة ضد ريال، الذي يتمسك بأمل التتويج باللقب، يوم السبت في السادسة مساء في موعد مباراة المتصدر نفسه؛ أتلتيكو مدريد، الذي يتفوق بنقطتين على جاره ريال، أمام مضيفه بلد الوليد.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز فقط، مع تعثر أتلتيكو بالهزيمة أو التعادل أمام بلد الوليد، حتى يحصد لقب الدوري الإسباني.