الدوري الإسباني يغير مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لتجنب التعارض مع مسابقة غنائية

تنفّس عشاق كرة القدم والموسيقى في إسبانيا الصعداء، اليوم الإثنين، بعد قرار رابطة الدوري الإسباني بتغيير مواعيد مباريات، لضمان عدم التعارض مع مسابقة يوروفيجن الغنائية.

وغيرت الرابطة مواعيد كل المباريات المتعلقة بالصراعات على اللقب، أو لتفادي الهبوط أو لحجز مقاعد أوروبية إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا، السابعة بتوقيت السعودية، يوم السبت.

وكان من المفترض أن تنطلق كل المباريات في التوقيت نفسه، بالسادسة والنصف مساء الأحد، لكن تم تقديم 7 مباريات دفعة واحدة لتقام مساء السبت.

وستبدأ مسابقة يوروفيجن، التي يتابعها عادة عبر التلفزيون، نحو 200 مليون شخص، بعد ثلاث ساعات من هذه المباريات.

⚠️ Changes to kick-off times for MD38.

The final Matchday of #LaLigaSantander 2020/21 will be played on the following dates. pic.twitter.com/anGSOzACyK

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 17, 2021