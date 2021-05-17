تقرير: برشلونة قرر بنسبة 99% عدم استمرار كومان مدربا للفريق

كشفت إذاعة ”RAC1“ أن نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، قرر بنسبة كبيرة إقالة رونالد كومان، وعدم استمراره في قيادة الفريق الموسم المقبل.

وانتهت آمال برشلونة الضعيفة في حصد لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة 2-1 على أرضه أمام سيلتا فيغو، أمس الأحد.

واحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف و6 نقاط خلف أتلتيكو المتصدر.

وأوضحت الإذاعة في تقرير لها، يوم الاثنين، أن ”إدارة برشلونة قررت بنسبة 99% عدم استمرار كومان“.

وأضافت: ”خوان لابورتا لم يكن يرغب في التدخل خلال الموسم، لكنه قرر بنسبة 99% أن كومان لن يستمر كمدرب للفريق الأول الموسم المقبل، لأنه بالأساس لم يكن رهانه، وفقط عدم وجود بديل هو من سيجعل كومان يستمر“.

❗️❗️#KOEMAN 👉El Barça ja té decidida la NO continuïtat de Koeman en un 99%. 👉No és una aposta de Laporta i el seus plantejaments pesen molt en la decisió. 👉El president no ha volgut interferir durant la temporada. 👉Només el fet de no trobar alternativa salvaria Koeman. pic.twitter.com/GaHQUfFwTm — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) May 16, 2021

وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة بدأ مفاوضات مع لاعبه السابق تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري الحالي، مع زيادة الضغوط على المدرب الهولندي بعد موسمه الأول المحبط في النادي، بالإضافة إلى فتح باب المفاوضات مع جوردي كرويف ومدرب فريق الرديف غارسيا بيمينيتا.

وكان كومان قد رد أمس على سؤال بشأن مستقبله مع الفريق، قائلا: ”لن أجيب عن هذا السؤال، لقد قلت إن الحديث عن ذلك سيكون بعد نهاية الموسم، ولن أتحدث مرة أخرى“.

كومان تولى تدريب برشلونة خلفاً لكيكي سيتين في صيف العام الماضي 2020، لكن الفريق فشل في كل المواجهات الكبرى ضد الكبار هذا الموسم، وخرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا، لكنه حقق لقب كأس ملك إسبانيا.