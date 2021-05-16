باريس سان جيرمان يكتسح رانس وليل يتعادل مع سانت إيتيان ليتأجل حسم الدوري الفرنسي للجولة الأخيرة

نجح باريس سان جيرمان بتحقيق فوز عريض على ضيفه رانس بأربعة أهداف دون ردٍ، في إطار الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، والتي شهدت تعادل ليل مع ضيفه سانت إيتيان دون أهداف.

وتأجل الصراع على لقب الدوري بين ليل المتصدر وباريس الوصيف حتى الجولة الأخيرة.

وافتتح نيمار أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 سجل ماركينيوس الهدف الثالث، وفي الدقيقة 90 اختتم مويس كين حفلة الأهداف بتسجيل الهدف الرابع بتسديدة أرضية.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف ليل الذي سقط في فخ التعادل مع ضيفه سانت إيتيان دون أهداف ضمن الجولة ذاتها.

وبهذه النتائج تأجل حسم بطولة الدوري الفرنسي إلى الجولة الأخيرة، حيث سيحل سان جيرمان ضيفًا على بريست، بينما سيستضيف أنجيه فريق ليل.

واستمر موناكو ثالثًا برصيد 77 نقطة ويحتاج إلى انتصار لضمان اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد أن سجل وسام بن يدر وألكسندر جولوفين هدفين ليفوز 2-1 على ملعبه أمام ستاد رين.

ويتفوق موناكو بنقطة واحدة على أولمبيك ليون الرابع بعد أن فاز فريق المدرب رودي جارسيا 5-2 على مضيفه نيم بفضل ثنائية لوكاس باكيتا، وأهداف ممفيس ديباي، وحسام عوار، وإسلام سليماني.

وهبط نيم صاحب المركز قبل الأخير للدرجة الثانية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: