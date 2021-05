زيدان عن إبلاغه لاعبي ريال مدريد بالرحيل: لم يحدث

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد الفوز 1-صفر على أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني، ما ذكرته تقارير أنه أبلغ لاعبيه بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وسيستمر ريال في الصراع على اللقب حتى الجولة الأخيرة، حيث يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو المتصدر الذي يملك 83 نقطة.

وقال زيدان:“كيف سأُبلغ اللاعبين أنني سأرحل الآن؟ نحن نبذل قصارى جهدنا في الصراع على اللقب، ثم سأقول لهم ‭’‬للعلم أنا سأرحل‭’‬؟“.

وأضاف:“يقول الناس خارج النادي ما يريدونه، لكنني لن أقول أبدًا ذلك للاعبين“.

ويقضي زيدان ولايته الثانية كمدرب في ريال، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية خلال الفترة الأولى 2016-2018.

وعاد ”زيدان“ إلى النادي بعد عام واحد من رحيله بعدما قرر فلورنتينو بيريز إقالة يولن لوبتيجي، وسانتياجو سولاري، وقاد ريال إلى حصد لقب الدوري للمرة الثانية كمدرب في موسم 2019-2020.

لكن إذا أنهى الموسم الجاري دون لقب سيكون مهددًا بفقدان منصبه.

وقال زيدان:“في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، لكن في الوقت الحالي تركيزنا ينصب على المباراة الأخيرة“.

وأضاف:“لا يمكن الحديث فقط عن مستقبلي، ومباراة الجولة الأخيرة أهم كثيرًا من ذلك“.

ويستضيف فريق زيدان منافسه فياريال، يوم الأحد، في ختام الموسم، بينما أصر المدرب الفرنسي على أن تركيزه ينصب فقط على هذا اللقاء.

وذكرت تقارير هذا الأسبوع أن زيدان أبلغ بالفعل لاعبيه أنه سيرحل في نهاية الموسم الجاري، لكن مدرب ريال مدريد نفى ذلك.

💬 Zidane: “We are still in it. We are going to give our all until the final minute. We knew the league would go down to the last minute. We are going to fight for it. I’m happy about our match. We’re still alive."#HalaMadrid pic.twitter.com/j1oaCqtVGw

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 16, 2021