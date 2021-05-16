ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو يفوز ويستمر في الصدارة وريال مدريد يطارده وبرشلونة يودع المنافسة

واصل فريق أتلتيكو مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن حقق ريمونتادا مثيرة، وفاز على أوساسونا 2/1، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، ليشاركه صدارة ترتيب الليغا.

وقلب أتلتيكو تأخره أمام أوساسونا ليستمر على قمة ترتيب الليغا، بعد أن رفع رصيده إلى 83 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بعد أن فاز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف أحرزه ناتشو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 خلف أتلتيكو بنقطتين، ليتأجل حسم مصير الدوري الإسباني إلى الجولة الأخيرة.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة، للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في نفس المرحلة.

#اتلتيكو_مدريد يقترب من لقب #الدوري_الإسباني بعد فوزه على #أوساسونا 2/1.. ورفع رصيده إلى 83 نقطة .. #ريال_مدريد فاز على #أتلتيك_بلباو 1/0 ورفع رصيده إلى 81 نقطة.. #برشلونة ودع المنافسة رسميًا بعد خسارته أمام #سيلتا_فيغو وتوقف رصيده عند 76 نقطة pic.twitter.com/v6WGwE9TWt — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

وانحصرت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد، وأتلتيكو، بعد أن فقد برشلونة آماله في المنافسة على اللقب، بخسارته أمام سيلتا فيغو 2/1، ليظل في المركز الثالث بـ76 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الريال وأتلتيكو ويودع المنافسة رسميًا.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1-0، وسلتا فيغو على مضيفه برشلونة 2-1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4-2، وخيتافي على ضيفه ليفانتي 2-1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1-0، وريال سوسييداد على ضيفه بلد الوليد 4-01، وفالنسيا على ضيفه إيبار بنفس النتيجة، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4-0.