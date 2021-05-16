بلباو ضد ريال مدريد.. برشلونة وسيلتافيغو.. أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا: جولة حاسمة في صراع الدوري الإسباني

تقام مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني وسط صراع ثلاثي مشتعل على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير الآتي كل التفاصيل المتعلقة بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر الليغا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباريات الجولة قبل الأخيرة في التوقيت ذاته الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتذاع مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

وتذاع مباراة برشلونة ضد سيلتافيغو عبر قناة بي إن سبورتس 3 وبريميوم 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ذا صن: انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مازال ممكنا https://t.co/aEGx7hApUw pic.twitter.com/3Ywtjn1zIg — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني

يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 80 نقطة بقيادة مدربه دييغو سيميوني وهو الفريق صاحب أقوى دفاع بالدوري الإسباني باستقبال 23 هدفا وسجل 63 هدفا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 78 نقطة بقيادة مدربه زين الدين زيدان، وسجل الفريق 64 هدفا واستقبل 27 هدفا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 76 نقطة بقيادة مدربه رونالد كومان، وسجل الفريق 83 هدفا واستقبل 36 هدفا.

يتوج أتلتيكو مدريد رسميا بلقب الدوري الليلة في حالة فوزه على أوساسونا وتعثر ريال مدريد سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويحتاج ريال مدريد للفوز مع تعثر أتلتيكو مدريد في لقاء الليلة من أجل اعتلاء الصدارة سواء بالتعادل استغلالا لأفضلية المواجهات المباشرة أو الهزيمة استغلالا لفارق النقاط.

ويبحث برشلونة عن سيناريو وحيد وهو تعثر أتلتيكو مدريد وريال مدريد من أجل التمسك بآخر بصيص أمل في التتويج بلقب الليغا ففوز أتلتيكو مدريد يعني خروج البارسا من سباق التتويج بشكل رسمي.

أتلتيكو مدريد وأوساسونا

يبحث أتلتيكو مدريد مع مدربه دييغو سيميوني عن تحقيق الفوز ولا شيء سواه من أجل تعزيز الصدارة وعدم منح الفرصة لبرشلونة وريال مدريد من أجل استغلال عثرته.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يعاني فقط من الإجهاد والضغوط مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتاج سوى التركيز في كل التفاصيل والبحث عن حسم الفوز في آخر جولتين من أجل التتويج.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد فقط لاعبه توماس ليمار، وتبدو تشكيلة سيميوني جاهزة بوجود الحارس يان أوبلاك وأمامه رباعي الدفاع ستيفان سافيتش وفيليبي وكيران تريبير وماريو هارموسو.

ويقود خط الوسط كوكي وبجواره ساؤول نيجويز مع ماركوس لورينتي ويانيك كاراسكو وفي الهجوم لويس سواريز وأنخيل كوريا أو جواو فيليكس.

الصحف الرياضية: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.. كل شيء على المحك https://t.co/ZOmaBY5ZUB pic.twitter.com/EQP6UEILRO — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

ويبدو أوساسونا بعيدا عن صراع البقاء ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، ويقوده المدرب جاجوبا أراستي والذي يعتمد على تشكيلته التي تضم الحارس سيرجيو هيريرا وأمامه رباعي الدفاع ديفيد جارسيا وآريدان أومبيريز وجوناس راماليو ومانو سانشيز.

ويقود خط الوسط لوكاس تورو وجون مانكويولا وداركو براساناتش مع ثلاثي الهجوم روبرتو توريس وإنريكي بارجا وأنتي بودمير.

أتلتيك بلباو وريال مدريد

يتمسك ريال مدريد بآمال التتويج هذا الموسم خاصة بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وعدم اقتناصه أي لقب.

وتأتي هذه المواجهة في ظل أنباء تتردد عن إبلاغ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعبي الريال بأنه سيرحل عقب نهاية الموسم وهو ما ألقى بظلاله على الفريق المدريدي.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي عن أهمية الفوز بلقاء بلباو وحسم النقاط الثلاث مؤكدا أنه يدير الفريق بالكامل ويبحث عن مصلحة الجميع ومسألة رحيله أو بقائه ليست الأهم ولكن الأهم حاليا حصد الفوز على بلباو.

ويغيب عن ريال مدريد توني كروس وسيرجيو راموس وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي، ويعتمد الريال على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كوروتوا وأمامه رباعي الدفاع إيدير ميليتاو وناتشو وألفارو أودريوزولا وميغيل غوريتيز.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فيدريكو فالفيردي ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور.

ويسعى بلباو على تشكيلة المدرب مارسيلنو والتي تضم أوناي سيمون وأمامه رباعي الدفاع أوناي نونيز وإينيجو مارتينيز وأوسكار دي ماركوس وميكيل بالنزياجا.

ويقود خط الوسط داني غارسيا وبجواره أوناي فيسيندور وأليكس بيرينجر وجون مارسيلو وثنائي الهجوم اويهان سانكيت وآسير فيالبري.

برشلونة وسيلتافيغو

تبدو آمال برشلونة ضعيفة في الفوز على سيلتافيغو واستكمال صراع المنافسة على الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأكد المدرب رونالد كومان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه حزين لعدم استغلال أكثر من فرصة لاعتلاء الصدارة ولكنه متمسك بآخر بصيص أمل من أجل التتويج.

ويعتمد برشلونة على تشكيلته التي تضم الحارس مارك تيرشتيغن وأمامه الثلاثي رونالدو أراخو وجيرارد بيكيه وكليمنت لينغليه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري مع غياب فرانكي دي يونغ للإيقاف وعلى الأطراف سيرجي ديست وجوردي ألبا مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.

ويسعى فريق سيلتافيغو بقيادة مدربه إدواردو كوديه لتحقيق مفاجأة وتعميق جرح برشلونة، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس إيفان فيلار وأمامه رباعي الدفاع جوزيف آيدو ونيستور آراخو وهوجو مايو وآرون مارتن.

ويقود خط الوسط فران بيلتران ودينيس سواريز وبرايس مينديز ومانويل نوليتو مع ثنائي الهجوم سانتا مينا وإياغو أسباس.

وتحدث محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ عن هذه الجولة مؤكدا أن فرص برشلونة تبدو صعبة للغاية حتى في حالة فوزه؛ لأن أتلتيكو مدريد سيقاتل من أجل التتويج.

وأوضح أن أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز وسيلعب بكل قوة كما أن ريال مدريد لديه العديد من العناصر صاحبة الخبرات التي تجعله متمسكا بالمنافسة لآخر لحظة.