زيدان يتحدث عن إمكانية رحيله عن ريال مدريد

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن إمكانية رحيله عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وتتبقى مباراتين لريال مدريد في الدوري الإسباني، في حين ينتهي عقد زيدان مع الفريق في يونيو 2022، لكنه أثار الجدل قبل أيام حول إمكانية البقاء، بعدما قال إنه سيسهل الأمور على الفريق.

وقال زيدان قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الليغا: ”الرحيل؟ آسف لأنني ممل، لا أعرف ما سيحدث، أنا هنا والأحد لدينا مباراة، في الأيام المقبلة يمكن أن يحدث أي شيء، وهذا هو ريال مدريد، أنا لست مهتما بالماضي أو المستقبل“.

وبسؤاله عن تصريحاته بأنه سيجعل الأمر سهلا على ريال مدريد أوضح المدرب الفرنسي: ”لم أقصد أنني سأتخلى عن منصبي حين تصبح الظروف معقدة، ما أفعله يكون بالكامل وتماما من أجل ريال مدريد، وإذا حان وقت التغيير فسيكون من أجل الجميع“.

وختم زيدان: ”وصلنا في حالة جيدة، سواء في الهجوم أو الدفاع، وهذا يجعلني متفائلا، وسنقدم كل شيء، رغم أن الحسم ليس في أيدينا، لكن ليس لدي شك في أننا سنبذل أقصى ما لدينا في آخر مباراتين“.

وعن مواجهة أتلتيك بلباو قال المدرب الفرنسي: ”سنحاول اللعب بشكل جيد، مثل أي مباراة، ولن نغير أي شيء“.

وعن خسارة كروس والغيابات، أجاب: ”حقا، مع كل ما حدث لنا لم نتوقف عن العمل، أنا فخور بلاعبي فريقي“.

وحول موقف مارسيلو، كشف: ”سيكون معنا غدا، ولم تعد لديه مشاكل“.

وأضاف: ”أتلتيكو؟ علينا أن ننظر إلى ما يمكننا التحكم فيه، وهي مبارياتنا، حيث سنقاتل ضد منافس جيد، ونرى ما سيحدث“.

وعن مرور 19 عاما على هدف زيدان على باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 قال زيدان: ”أنا هنا منذ 19 عاما أو أكثر، لا يسعني إلا أن أشكر هذا النادي الرائع على التعاقد معي“.

وأضاف: ”كل موسم أفخر به، واللاعبون يريدون اللعب والمنافسة، وهذا الموسم واجهنا العديد من الصعوبات مع الإصابات والأشياء الغريبة، وربما أنا أكثر فخرا هذا العام“.