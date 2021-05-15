كومان: أشعر بالدعم من اللاعبين وأريد الاستمرار في قيادة برشلونة الموسم المقبل

أبدى رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، رغبته في الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق، الموسم المقبل، رغم التقارير التي تتحدث عن قرب رحيله؛ بعد تواضع نتائج الفريق مؤخرا، وإهداره فرصة اعتلاء صدارة الليغا.

واجتمع كومان، الخميس الماضي، لأكثر من ساعتين مع رئيس النادي خوان لابورتا؛ لإيضاح أسباب النتائج السيئة الأخيرة للفريق، والتي أبعدته عن المنافسة على لقب الليغا، من دون الإعلان عن شيء عن مستقبل الجهاز الفني.

وجاء الاجتماع بعد أن ابتعد البلوغرانا عمليا عن لقب الدوري لهذا الموسم؛ عقب تعادله مع أتلتيكو مدريد وليفانتي قبل جولتين من نهاية المسابقة، وابتعاده بأربع نقاط عن المتصدر.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي للفريق، يوم السبت، قبل مواجهة سيلتا فيغو: ”لا أستطيع منحكم المزيد من التفاصيل عن اجتماعي مع لابورتا، تحدثنا فقط عن الفريق والبارسا والنتائج الأخيرة، وقلنا سوف نتحدث مجددا نهاية الموسم“.

وأضاف: ”بالنسبة لي دائما من المهم تحليل الموسم بشكل كامل، يجب معرفة بداية الموسم كيف استلمت الفريق، بالتأكيد نحن محبطون؛ لأننا لم نتمكن من استغلال فرصة الصدارة.. لكن بالنسبة لأي مدرب من المهم جدا أن يحظى بالثقة في النادي، وإن كنت أملك ذلك فأعتقد أنني سأبقى“.

وتابع: ”بالتأكيد أريد الاستمرار، أنا سعيد جدا ونحن نتحسن، لا أعتقد أن الرحلة انتهت، تحسنا في العديد من الجوانب والإحصائيات تثبت ذلك، أريد الحديث بشأن ذلك نهاية الموسم، وأشعر بدعم كبير من غرفة الملابس.. الأمر صعب دائما؛ لأن هناك لاعبين يلعبون بشكل أساسي، وآخرين يلعبون مباريات أقل، أحاول دائما توضيح الأمور للاعبين، إذا كانت هناك مشاكل فأنا أتحدث مع اللاعبين، وأوضح القرارات، أنا شخص يفكر دائما في مصلحة النادي“.

وأردف: ”لم يحن الوقت بعد للحديث عن صفقات الموسم المقبل.. علينا احترام اللاعبين في قائمتنا وعندما ينتهي الموسم سنتحدث.. الآن علينا أن نفوز في المباريات المقبلة“.

وعن الانتقادات الموجهة ضده، قال كومان: ”أشعر بسوء المعاملة من وسائل الإعلام، خاصة في الأسبوعين الماضيين، ولكن عليك تحليل كل شيء، فإذا سمعت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، يبدو لك أننا قمنا بعمل سيئ للغاية، وأنا لا أتفق مع هذا الرأي“.

وينتهي عقد كومان، الذي تولى قيادة الفريق الصيف الماضي، في 30 يونيو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، في حين يحتل سيلتا فيغو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.