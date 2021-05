بروسيا دورتموند يغلق الباب مجددا بشأن رحيل هالاند

عاد بروسيا دورتموند للتأكيد على موقفه الرافض لبيع نجمه ومهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، عبر تصريحات جديدة من رئيسه التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه، الذي وجه أيضا تحذيرا لبرشلونة وريال مدريد.

وقال فاتسكه، في تصريحات نشرتها صحيفة ”ماركا“: ”أتمنى بوضوح أن يبقى هالاند معنا الموسم المقبل، أما بالنسبة لمفاوضات برشلونة وريال فأعتقد أنهما يعرفان الوضع التعاقدي وموقفنا“.

وذكّر فاتسكه بموقف الفريق الموسم الماضي من بيع النجم الإنجليزي غادون سانشو، موضحا: ”أنا مرتاح جدا، لم يصدقنا أحد الصيف الماضي مع سانشو حتى الموعد النهائي لفترة التعاقدات، وهو حاليا ما زال معنا، إما أن يكون لديك فريق تتعاقد فيه مع لاعب وتسمح له بالرحيل أو لا تفعل ذلك“.

