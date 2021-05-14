تقرير: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي

كشف تلفزيون مدريد ”TeleMadrid“ عن أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قرر الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت القناة في تقريرها أن ”زيدان اتخذ قراره بالرحيل سواء توج بلقب الدوري الإسباني أم لا“.

ريال مدريد لم يفز بأي بطولة هذا الموسم، بعدما ودع كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وينافس بصعوبة على الدوري الإسباني الذي هو أقرب لأتلتيكو مدريد قبل جولتين من النهاية.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، قد قالت في تقرير سابق، إن زيدان لم يعد يحظى بدعم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وأدرك ذلك، مما جعله يقرر الرحيل بنهاية الموسم عن النادي الملكي.

وأوضحت أن بيريز وضع كل من راؤول غونزاليس المدير الفني لفريق الشباب، وأيضًا المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليغري على رأس المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وتحدثت الصحيفة عن مستقبل زيدان، قائلة إن الوجهة الأقرب للفرنسي هو أن يقود يوفنتوس الإيطالي أو أن يتولى قيادة المنتخب الفرنسي.

وتعد هذه الولاية هي الثانية لزيدان مع ريال مدريد، حيث كانت الأولى في 2016 وحتى 2018، ثم عاد الفرنسي ليقود الملكي في 2019 وحتى الآن.

وحقق زيدان مع ”الميرنغي“ عدة ألقاب محلية وأوروبية وعالمية، أبرزهم الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مرتين.

وفاز ريال مدريد على غرناطة (4 / 1)، مساء الخميس، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري، ليواصل ملاحقة أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو.

ولا يزال أتلتيكو مدريد مرشحا بقوة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2013 / 2014، لكن ريال مدريد لا يزال متمسكا بأمل الوصول للصدارة، حال تعرض أتلتيكو لأي كبوة في المرحلتين المتبقيتين.