ريال مدريد يعزل توني كروس لمخالطته مصابا بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد دخول لاعب الوسط الألماني توني كروس إلى العزل الصحي، اليوم الجمعة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”نعلن أن توني كروس في عزل صحي، لأنه كان على اتصال مباشر مع شخص أصيب بفيروس كورونا“.

وأضاف بيان ريال مدريد: ”كروس سيتواجد في العزل، رغم أن جميع الاختبارات التي خضع لها كانت سلبية“.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بلباو يوم الأحد في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

ويملك ريال مدريد 78 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مع تبقي جولتين عن نهاية الليغا.

وشارك توني كروس مع ريال مدريد الموسم الحالي في 42 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 12.