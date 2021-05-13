ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق غرناطة ويؤجل حسم اللقب‎

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم لوكا مودريتش بهدف لريال مدريد في الدقيقة 17، ثم أضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وقلص خورخي مولينا النتيجة وأحرز هدف غرناطة في الدقيقة 71 ، قبل أن يتابع الريال بالهدف الثالث عن طريق الفارو اودريوزولا في الدقيقة 75، بتمريرة عرضية من إدين هازارد، ثم أحرز كريم بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 76.

#ريال_مدريد يكتسح #غرناطة 4/1 ويرفع رصيده إلى 78 في المركز الثاني بجدول ترتيب #الدوري_الإسباني بفارق نقطتين عن #اتلتيكو_مدريد المتصدر بـ80 نقطة.

يتبقى مباراتين فقط في صراع الدوري الإسباني pic.twitter.com/dSEhZaBTZh — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، ليعود إلى وصافة الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، قبل جولتين على نهاية الموسم.

بينما تجمد رصيد غرناطة عند 45 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: