رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق غرناطة ويؤجل حسم اللقب‎
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 21:59 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 22:30 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق غرناطة ويؤجل حسم اللقب‎

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني. تقدم لوكا

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم لوكا مودريتش بهدف لريال مدريد في الدقيقة 17، ثم أضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وقلص خورخي مولينا النتيجة وأحرز هدف غرناطة في الدقيقة 71 ، قبل أن يتابع الريال بالهدف الثالث عن طريق الفارو اودريوزولا في الدقيقة 75، بتمريرة عرضية من إدين هازارد، ثم أحرز كريم بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 76.

 

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، ليعود إلى وصافة الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، قبل جولتين على نهاية الموسم.

بينما تجمد رصيد غرناطة عند 45 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

2021-05-1-53

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