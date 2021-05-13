رياضة

بروسيا دورتموند يكتسح لايبزيغ برباعية ويتوج بكأس ألمانيا (فيديو)
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 20:44 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 21:00 GMT

بروسيا دورتموند يكتسح لايبزيغ برباعية ويتوج بكأس ألمانيا (فيديو)

توج بروسيا دورتموند بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ موسم 2016 – 2017.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج فريق بروسيا دورتموند ببطولة كأس ألمانيا، بعد فوزه على نظيره لايبزيغ بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب ”الأوليمبي“ في برلين، في نهائي البطولة.

افتتح الإنجليزي جادون سانشو التهديف وأحرز الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الخامسة، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الثاني لبروسيا في الدقيقة الـ 28، من هجمة مرتدة نفذها ببراعة.

وعاد سانشو ليسجل هدف دورتموند الثالث في الدقيقة الـ 45، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

وأحرز داني أولمو هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة الـ 71، قبل أن يختتم هالاند الرباعية في الدقيقة الـ 87.

بهذا الفوز توج بروسيا دورتموند بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ موسم 2016 – 2017.

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