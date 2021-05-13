بروسيا دورتموند يكتسح لايبزيغ برباعية ويتوج بكأس ألمانيا (فيديو)

توج فريق بروسيا دورتموند ببطولة كأس ألمانيا، بعد فوزه على نظيره لايبزيغ بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب ”الأوليمبي“ في برلين، في نهائي البطولة.

افتتح الإنجليزي جادون سانشو التهديف وأحرز الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الخامسة، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الثاني لبروسيا في الدقيقة الـ 28، من هجمة مرتدة نفذها ببراعة.

وعاد سانشو ليسجل هدف دورتموند الثالث في الدقيقة الـ 45، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

هدف جمييييل.. بروسيا دورتموند يواصل التلاعب بدفاعات لايبزيغ وسانتشو يوقع على الهدف الثاني له والثالث للفريق في نهائي كأس ألمانيا. بروسيا دورتموند 3 لايبزيغ 0 pic.twitter.com/UPPlFxZBm6 — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

وأحرز داني أولمو هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة الـ 71، قبل أن يختتم هالاند الرباعية في الدقيقة الـ 87.

بهذا الفوز توج بروسيا دورتموند بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ موسم 2016 – 2017.