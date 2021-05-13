لابورتا يستمع لأسباب تراجع برشلونة من كومان دون التطرق لمسألة رحيله

انتهى اجتماع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع المدير الفني للفريق، رونالد كومان، بعد تناولهما وجبة غداء في أحد مطاعم المدينة الإسبانية، بحضور رافا يوسيتي، نائب الرئيس للشؤون الرياضية، دون إعلان أي قرار بشأن مستقبل المدير الفني الهولندي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن اللقاء عقد في مطعم ”فيا فينيتو“ في برشلونة بحضور يوستي، الذراع اليمنى للابورتا. وقد تناول الاجتماع الحديث عن استمرارية المدير الفني الهولندي بعد موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.

ويوجد مؤيدون ومعارضون لبقاء كومان، خاصة بعد التعادل 3-3 مع ليفانتي يوم الثلاثاء الماضي، ما أبعد الفريق عن سباق الفوز بالليغا.

المستر كومان يبدو سعيداً عند نهاية الاجتماع 🚨😀 pic.twitter.com/thVaXGmvq6 — FCB World (@FCBW_A7) May 13, 2021

ووصل كومان المطعم حوالي الساعة 12 ظهرا، ووصل لابورتا ويوستي بعده بفترة وجيزة، واستمر اللقاء حتى الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي. وعقب خروج المجتمعين من المطعم استقبلهم حشد من الكاميرات والميكروفونات والصحفيين، لكن الجميع رفض التعليق على ما دار في الاجتماع.

لكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى بقاء كومان للموسم المقبل، نظرا لعلاقته الجيدة مع الإدارة ودفعه بالشباب في الفريق مثل بيدري وأوسكار مينغويزا.

كما أن الفريق تأقلم جيدا مع التغييرات التي أقرها كومان خلال الموسم. ومع ذلك، يُنسب إليه القليل من الشجاعة في اتخاذ قرارات جذرية أثناء المباريات.

وغادر الرجال الثلاثة في سيارة واحدة دون الإدلاء بأي تصريحات، رغم أن اللقاء تم بالأساس لوقوف لابورتا على أسباب النتائج السلبية الأخيرة، لا سيما الهزيمة أمام غرناطة والتعادل أمام أتلتيكو مدريد وليفانتي، والتي أعاقت بشكل كبير فرص برشلونة في الفوز بالدوري.

أسباب التراجع

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن لابورتا أراد أن يستمع من كومان أسبابه واستنتاجاته حول تراجع الفريق، ولماذا فشل في اللحظات الحاسمة، ولماذا لم يعرف أو لم يتمكن من تولي زمام المبادرة في ظروف مواتية كما فعل في الأسابيع الأخيرة.

وأراد رئيس برشلونة أيضا أن يعرف شعور المدير الفني بالقوة أم لا، وما إذا كان يشعر بدعم من الفريق، وإذا كان يعتقد أن أفكاره تصل للفريق، خاصة بعد تحقيق الشيء الأكثر صعوبة، وهو المنافسة بشكل كامل مع أتلتيكو وريال مدريد في الصراع على الدوري. يريد الرئيس أيضا معرفة سبب قرارات تكتيكية معينة وحالة بعض اللاعبين.

لا قرار بشأن مستقبل كومان

وفقا لمصادر بالنادي، فإن اجتماع لابورتا مع كومان لم يتخذ قرارا بشأن مستقبل المدير الفني، الذي لديه عقد ساري المفعول حتى عام 2022.

ويريد الرئيس ببساطة الحصول على معلومات مباشرة، ولابورتا هو أحد القادة الذين يفعلون ذلك، إذ إنه يتبع الأسلوب المباشر دون وسطاء. وبعد ذلك، بعد تحليل المتغيرات المختلفة، سيأتي وقت اتخاذ القرارات.

لكن الموسم لم ينته بعد، وأظهر لابورتا دعمه العلني لما يقوم به كومان، وهو ما فعله بالفعل في حملته الانتخابية، مع العلم بأن شخصية المدرب الهولندي مميزة في تاريخ النادي.