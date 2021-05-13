الملعب والموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس ألمانيا بين بروسيا دورتموند ولايبزيغ

يستضيف الملعب الأولمبي في برلين، اللقاء النهائي لبطولة كأس ألمانيا مساء اليوم الخميس، بين فريقي لايبزيغ وبروسيا دورتموند.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيغ، وبوروسيا دورتموند:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية، على الملعب الأولمبي في برلين.

ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة اللقاء، عبر شاشات التليفزيون.

مشوار الفريقين

تأهل لايبزيج، بعد فوزه على نورنبرج بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي، ثم إقصاء أوجسبورغ بنتيجة 3-0 في دور الـ32، والفوز على بوخوم بنتيجة 4-0 في دور الـ16.

وتخطّى لايبزيغ، عقبة فولفسبورغ بنتيجة 2-0 في ربع النهائي، ثم عبر فيردر بريمن بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وتأهل بروسيا دورتموند، بعد فوزه على دويسبورغ بنتيجة 5-0 في الدور التمهيدي، ثم عبور إنتراخت براونشيفغ بنتيجة 2-0 في دور الـ32 والفوز على بادربورن، بنتيجة 3-2 في دور الـ16.

وتخطّى دورتموند عقبة بروسيا مونشنغلادباخ، بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم فاز على هولشتاين كيل، بنتيجة 5-0 في نصف النهائي.

وتقابل الفريقان مرتين هذا الموسم، وفاز بهما بوروسيا دورتموند، وآخرهما يوم السبت الماضي، بينما كان آخر فوز حققه لايبزيغ على دورتموند، يوم 14 أكتوبر 2017، بنتيجة 3-2.

ويسعى دورتموند للفوز بالكأس للمرة الخامسة في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ موسم 2016 – 2017، ولم يفز به من قبل فريق لايبزيغ.

أسلحة دورتموند

يسعى المدرب إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، لإنهاء موسمه بلقب مهم غائب منذ سنوات، وخاصة أن الفريق تحسنت نتائجه، وحاول التقدم في بطولة دوري أبطال أوروبا، لولا تفوق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال تيرزيتش في المؤتمر الصحفي، إنه يعاني مزيج من التوتر والقلق والخوف والتفاؤل، بإمكانية تحقيق لقب كأس ألمانيا هذا الموسم، موضحًا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل قوة منافسه لايبزيغ.

وأشار إلى أن غياب الجماهير، أكبر نقطة سلبية في هذه المواجهة، ويحرم دورتموند من ميزة مهمة للغاية، موضحًا أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز.

ويعتمد دورتموند على تشكيلته التي تضم الحارس رومان بوركي، وأمامه رباعي خط الدفاع: لوكاس بيشتشيك، ومانويل أكانجي، وماتياس هاملز، ورافايل جيريرو.

ويقود خط الوسط: إيمري تشان، وبجواره محمود داود، وأمامهما ماركو رويس، وعلى الأطراف ثورجان هازارد، وجادون سانشو، مع جاهزية إيرلينغ هالاند في الهجوم، أو الاعتماد على جوليان براندت، كلاعب وسط إضافي، حال عدم جاهزية هالاند.

أوراق لايبزيغ

يبحث فريق لايبزيغ عن التتويج بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه، بعد مشوار مميز مع المدرب يوليان ناجلزمان، الذي سيرحل مع نهاية الموسم لقيادة بايرن ميونيخ.

ويعاني لايبزيغ، من تراجع نتائجه بالدوري لدرجة فوزه بلقاءين من آخر 6 لقاءات، ولكن المدرب ناجلزمان، أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن ذلك لن يكون له تأثير على الفريق.

وأوضح أن لايبزيغ، سيقاتل لتحقيق لقب الكأس، والنهوض مجددًا لتحقيق بطولة هذا الموسم، بعد تراجع النتائج بالدوري.

ويغيب عن الفريق لاعبه أنجلينو. ويعتمد ناجلزمان على تشكيلته التي تضم الحارس بيتر جولاكسي، وأمامه ثلاثي الدفاع: لوكاس كلوسترمان، ودايوت أوباميكانو، ونوردي ميكيلي، مع خماسي الوسط: كيفين كامبل، وبجواره مارسيل سابيتسر، وداني أولمو، مع الأطراف أمادو هايدارا، وكونراد لايمر، مع ثنائي الهجوم هوانج هي تشان، وإيميل فورسبيرج.

وقال ياسر رضوان، ظهير هانزا روستوك الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون خارج التوقعات، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ أقل من أسبوع، والمباراة كانت مثيرة.

وأوضح، أن ناجلزمان مدرب رائع، ويجيد تغيير واقع اللعب، والاعتماد على عدة خطط تكتيكية، مؤكدًا أن دورتموند يتميز بالصلابة والتركيز الدفاعي، بجانب استغلال قوة هالاند، حال جاهزيته بجانب هازارد، وسانشو كأطراف سريعة.