ريال مدريد ضد غرناطة.. كل ما تريد معرفته عن المباراة الحاسمة في صراع الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا مساء اليوم الخميس، على غرناطة في الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني، وسط صراع مشتعل على الصدارة بين الريال وجاره أتلتيكو مدريد بجانب برشلونة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة غرناطة وريال مدريد وصراع التتويج بالليجا في الموسم الحالي:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة

تقام المباراة على ملعب (نويفو لوس كارمينيس) معقل غرناطة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب ريال مدريد وغرناطة

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وحقق الفريق 22 فوزا وتعادل 9 مرات وتلقى 4 هزائم.. وسجل الريال 60 هدفا بينما استقبل 26 هدفا.

ويحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 45 نقطة، وحقق الفريق 13 فوزا وتلقى 16 هزيمة وحقق 6 تعادلات.. وسجل غرناطة 44 هدفا واستقبل 57 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 23 ديسمبر الماضي بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-0 كما أن غرناطة لم يفز على ريال مدريد منذ يوم 2 فبراير 2013 حين تغلب بهدف دون رد.

صراع التتويج بالدوري الإسباني

يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة وخلفه برشلونة برصيد 76 نقطة ثم ريال مدريد برصيد 75 نقطة قبل لقاء الليلة.

وتعني خسارة ريال مدريد الليلة أو تعادله أمام غرناطة اقتراب أتلتيكو مدريد بشكل كبير من حسم اللقب فيكفيه الفوز بالجولة القادمة فقط للتتويج بشكل رسمي.

وفي حالة فوز ريال مدريد على غرناطة فسيصل الفريق الملكي إلى 78 نقطة ويبقى الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد نقطتين فقط.

ويتبقى لأتلتيكو مدريد مواجهتان أمام أوساسونا بالجولة القادمة ثم يلعب ضد مضيفه بلد الوليد بالجولة الأخيرة.

ويخوض ريال مدريد مواجهة صعبة ضد أتلتيك بلباو خارج ملعبه بالجولة قبل الأخيرة ثم يلعب ضد فياريال في الجولة الأخيرة.

ويلعب برشلونة ضد سيلتافيغو في الجولة قبل الأخيرة ثم يحل ضيفا على إيبار في الجولة الأخيرة.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في لقاءاته الثلاث مع انتظار تعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل أو الهزيمة خاصة أن المواجهات المباشرة لصالحه.

بينما يحتاج برشلونة للفوز في آخر جولتين مع تحقيق أتلتيكو مدريد نقطة واحدة في الجولتين الأخيرتين.

ريال مدريد.. ومصالحة الجماهير

يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد أن فقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع إشبيلية وبالتالي أصبح لا مجال أمام الفريق سوى تحقيق الفوز في لقاءاته الثلاث انتظارا لتعثر أتلتيكو.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن تركيزه كله ينصب على مواجهة غرناطة موضحا أن الفريق ليس لديه ما يخسره وسيسعى للفوز في اللقاءات الثلاث القادمة.

وأشار إلى أن مسألة رحيله من عدمه أمر لا يشغله على الإطلاق مؤكدا أن تركيز ريال مدريد ينصب فقط على اللقاءات الثلاث القادمة للحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من غيابات مهمة خاصة على مستوى خط الدفاع وخاصة رافايل فاران وسيرجيو راموس وداني كارفخال وفيرلاند ميندي ومارسيلو ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابات التي تهدد مشاركتهم.

ويعتمد ريال مدريد على التشكيلة التي تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إدير ميليتاو وناتشو ويمينا فيدريكو فالفيردي ويسارا ميغيل غوتيريز اللاعب الصاعد.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم إدين هازارد وماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

غرناطة وسيناريو برشلونة

يسعى غرناطة لمواصلة مفاجآته وتحقيق الفوز على ريال مدريد مثلما فعل في مواجهة برشلونة وفاز عليه بنتيجة 2-1.

ويفتقد غرناطة جهود هدافه روبرتو سولدادو بسبب الإيقاف بجانب كارلوس نيفا وأنخيل مونتورو ونايدر لوزانو ولويس ميلا بسبب الإصابات.

وقال دييغو مارتينيز مدرب غرناطة في المؤتمر الصحفي إن مواجهة ريال مدريد تعطي فريقه الحافز لتحقيق أفضل أداء وحصد نتيجة إيجابية موضحا أن فريقه يملك كافة الأسلحة للخروج بالفوز.

ويعتمد غرناطة على تشكيلته التي تضم الحارس روي سيلفا وأمامه رباعي خط الدفاع جيرمان سانشيز ونيون بيريز وديفيد دياز وديميتري فولكوير.

ويقود خط الوسط ماكسيم جونالونس وبجواره يان إتيكي وفيدي فيكو وفي الهجوم لويس سواريز وخورخي مولينا وداروين ماكس.

وأكد عبد الظاهر السقا، مدافع جينشلر بيرليغي التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن ريال مدريد ليس أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الليجا.

وأوضح أن الإصابات والخروج من دوري أبطال أوروبا يلقي بظلاله على ريال مدريد ولكن زيدان قادر على لم شمل الفريق ومحاولة الخروج بالانتصار في لقاءاته الثلاث القادمة.

وأشار إلى أن غرناطة ليس لقمة سائغة وسبق أن فاز على برشلونة وهو ما يؤكد صعوبة المباراة.