ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتجاوز ريال سوسيداد وينفرد بالصدارة

انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد تغلبه على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب واندا مبتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من عمر ”الليغا“.

تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول عن طريق كاراسكو في الدقيقة 16 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أنخيل كوريا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من زمن الشوط.

#اتلتيكو_مدريد يفوز على #ريال_سوسييداد 2/1 ويحافظ على صدارة ترتيب #الدوري_الإسباني

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة بـ76 نقطة، وريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ75 نقطة، ولكن الملكي لديه مباراة أقل pic.twitter.com/Od9nHOckM4 — إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

وقبل نهاية المباراة أحرز إيغور هدف سوسيداد الوحيد، لتشتعل الثواني الأخيرة، قبل أن يطلق الحكم صافرته.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة بـ76 نقطة، وريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ75 نقطة، لكن الملكي لديه مباراة أقل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: