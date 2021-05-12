رسميًا: السماح بعودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإسباني.. تعرف على الشروط

أعلن وزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل أوريبس اليوم الأربعاء عن السماح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم في الإستادات بنسبة 30% لتكون السعة الإجمالية خمسة آلاف مشجع.

وسيبدأ التنفيذ من مطلع الأسبوع في المناطق التي تسجل أقل من 50 حالة إصابة بكوفيد-19 بين كل 100 ألف شخص وسيتعين على الجميع ارتداء كمامات.

وأوضحت الحكومة الإسبانية، أن قرار السماح بحضور الجماهير يشمل النطاق الأخضر فقط ”فالنسيا وجزر البليار“، بينما لا يشمل القرار مدينة برشلونة كونها تتواجد خارج مناطق النطاق الأخضر.

وبموجب ذلك القرار سيتم السماح لكل من أندية فالنسيا، فياريال، ليفانتي، وإلتشي.

وسيتم السماح بدخول 5 آلاف مشجع في المباراة الواحدة كحد أقصى.

وستشهد المباريات الأخيرة بموسم دوري الدرجة الأولى حضور جماهير لأول مرة منذ ظهور الوباء في إسبانيا قبل أكثر من عام.

وقال أوريبس للصحفيين: ”كيفية انتقاء المشجعين سيكون قرار الأندية وسيتم بالقرعة بنظام يحدد الأسبقية وهذه أول خطوة مع إمكانية فتح الباب لعدد أكبر ومفتاح بداية جديدة“.