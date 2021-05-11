بي إن سبورتس: مستقبل رونالد كومان مع برشلونة في خطر

كشفت قنوات ”بي إن سبورتس“ عن وجود حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة نادي برشلونة بسبب المدرب الهولندي رونالد كومان، خاصة بعد تعادل الفريق، يوم الثلاثاء، مع ليفانتي (3-3) في الدوري الإسباني.

وأشارت القناة إلى أن ”مستقبل كومان مع برشلونة في خطر“، في إشارة إلى اقتراب رحيله وعدم قيادته للفريق الموسم المقبل.

وكشف أشرف بن عياد، مراسل القناة، عن ”ظهور غضب عارم من ليونيل ميسي، قائد الفريق، عندما سجل ليفانتي التعادل، كما أن هناك حالة استياء من كومان ومن روبيرتو داخل إدارة برشلونة“.

من جانبه، رد كومان عقب المباراة عن سؤال بشأن إمكانية استمراره في قيادة الفريق، قائلا: ”إنه سؤال معقد، ما يتعين علينا فعله اليوم هو تحليل المباراة، وغدا الاستعداد للمباريات التالية، ثم التفكير في الموسم المقبل، لكننا اليوم متألمون جدا بالتعادل، المدربون دائمًا تحت موضع التساؤل، أفهم ذلك تماماً“.

وأهدر برشلونة تقدمه مرتين ليتعادل 3-3 مع مضيفه ليفانتي، يوم الثلاثاء، في ضربة قاتلة محتملة لفرصه في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبهذا التعادل يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 76 نقطة من 36 مباراة، متأخرا بنقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتفوقا بنقطة على ريال مدريد الثالث، وكلاهما لعب 35 مباراة.

وبوسع أتلتيكو أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط أمام العملاق الكتالوني حال فوزه على ملعبه أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء، بينما يحل ريال ضيفا على غرناطة يوم الخميس.