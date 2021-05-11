رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ليفانتي يفرض التعادل على برشلونة ويحرمه من الصدارة
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 21:49 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 23:20 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. ليفانتي يفرض التعادل على برشلونة ويحرمه من الصدارة

تعثر برشلونة أمام نظيره ليفانتي، ليتعادل الفريقان بنتيجة (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الأسبوع الـ36 للدوري الإسباني. تقدم لبرشلونة ليونيل

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعثر برشلونة أمام نظيره ليفانتي، ليتعادل الفريقان بنتيجة (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الأسبوع الـ36 للدوري الإسباني.

تقدم لبرشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 25، وأضاف بيدرو لوبيز الثاني مع الدقيقة 34.

ولكن في الشوط الثاني انتفض ليفانتي ليسجل الثاني عن طريق جونزالو ميليرو، وخوسي موراليس، في الدقيقتين 57 و59.

ولكن الفرنسي عثمان ديمبلي عاد ليسجل الثالث لبرشلونة مع الدقيقة 64 من تصويبة قوية سكنت شباك الخصم.. قبل أن يتعادل ليفانتي بالهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق سرجيو ليون.

وبهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى 76 نقطة بالمركز الثاني، وبقي أتلتيكو مدريد، صاحب الـ77 نقطة متصدرا، وينتظره لقاء مهم، غدا الأربعاء، أمام ريال سوسييداد، والثالث ريال مدريد برصيد 75 نقطة، والذي يواجه غرناطة يوم الخميس، بينما رصيد ليفانتي وصل إلى 40 نقطة بالمركز الـ13.

2021-05-Capture2

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play