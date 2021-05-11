ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يحلق في الصدارة

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا لبرشلونة في شباك ليفانتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني.

وتمكن ميسي من تسجيل هدف برشلونة الأول، وذلك في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء من عرضية من جوردي ألبا لداخل منطقة الجزاء، وميسي على الطائر يسدد الكرة قوية في شباك ليفانتي.

ورفع ميسي رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني إلى 29 هدفا، ويلاحقه جيرارد مورينو، نجم فياريال، برصيد 21 نقطة، وكريم بنزيما، بالمركز الثالث، برصيد 21 نقطة، ولويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، بالمركز الرابع برصيد 19 نقطة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ويسعى البارسا لحسم المباراة لصالحه بالنقاط الثلاث على أمل تعثر الريال وأتلتيكو مدريد، في حين يحتل ليفانتي المركز الـ14 في ترتيب الليغا برصيد 39 نقطة.