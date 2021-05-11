سيميوني: غضب ريال مدريد لن يؤثر على سباق الفوز بالدوري الإسباني

قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني إن اللعبة أصبحت أكثر عدلا بفضل تقنية الفيديو، وأصر على أنه لا يشعر بالقلق من أن غضب ريال مدريد بشأن قرارات التحكيم يمكن أن يؤثر على المرحلة النهائية لسباق الفوز باللقب.

وكاد أتلتيكو أن يفقد صدارة المسابقة عندما التقى ريال مدريد مع إشبيلية يوم الأحد الماضي، لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 عقب قرار من حكم الفيديو المساعد ألغى ركلة جزاء لريال مدريد ومنح بدلا من ذلك أخرى لإشبيلية بسبب لمسة يد سابقة.

وأعرب المدرب زين الدين زيدان والمدير إميليو بوتراجينيو عن غضبهما على القرار، بينما استمرت التداعيات في وسائل الإعلام الإسبانية.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل استضافة ريال سوسيداد غدا الأربعاء: ”سيكون هناك دائما جدل في لعبة حيوية مثل كرة القدم. كما قلت عدة مرات من قبل، تقنية الفيديو جعلت اللعبة أكثر عدلا، في بعض الأحيان تقف معك وفي أحيان اخرى ضدك. دعنا ننسى أمر الحكام. المدربون يجب أن يركزوا على مهمتهم، التي تتمثل في التأكد من أداء فريقهم بشكل جيد. سنركز فقط على مباراتنا مع ريال سوسيداد“.

📡🎥 #ATMFLASH 🎙 ¡Nos marchamos a la sala de prensa para escuchar a @Simeone! ▶️ Sigue aquí, en directo, su comparecencia ante los medios de comunicación👇 🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽️ #AtletiRealSociedad https://t.co/hfnKboQv54 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2021

ويتفوق أتلتيكو على جاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة الثالث بفارق نقطتين، ويدرك أن الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية أمام سوسيداد وأوساسونا وريال بلد الوليد ستمنحه أول ألقابه في الدوري منذ 2014.

ويبدو ريال سوسيداد، صاب المركز الخامس والساعي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا الموسم المقبل، أصعب منافس لأتلتيكو في المباريات المتبقية.

وأضاف سيميوني: ”إنه فريق حقق نتائج جيدة خارج أرضه ويتطور كل عام. إنه يلعب بحيوية ويقدم كرة قدم جميلة ويملك الكثير من الطرق لبدء الهجوم، نتوقع خوض مباراة صعبة للغاية“.