ميندي يزيد أوجاع دفاع ريال مدريد ويغيب لنهاية الموسم

تستمر أزمة الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد بطل دوري إسبانيا لكرة القدم، بعد تعرض مدافعه فيرلاند ميندي لإصابة في الساق، سيغيب بسببها خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وحُرم فريق المدرب زين الدين زيدان من جهود جميع مدافعيه الأربعة الأساسيين، حيث يعد ميندي المدافع الأيسر الأساسي لريال مدريد.

وفي تقريره الطبي عن الإصابة لم يحدد ريال مدريد موعدا لعودة ميندي إلى التشكيلة، لكن صحيفة إس قالت إنه سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع؛ ما يعني عدم مشاركته في جميع مباريات الفريق الثلاث المتبقية في الموسم الحالي.

وخلال الموسم الحالي، نشر ريال مدريد 27 تقريرا طبيا عن حالات الإصابة التي تعرض لها لاعبوه وحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأهدر الفريق فرصة للانفراد بصدارة الدوري المحلي عندما تعادل مع إشبيلية 2-2، الأحد الماضي، وحاليا يتخلف بنقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد بعد 35 مباراة.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة، الخميس المقبل، وسيغيب عن صفوفه أيضا إلى جانب ميندي المدافعان رفائيل فاران وسيرجيو راموس، إضافة إلى المدافع الأيمن الأساسي داني كاربخال والمدافع الاحتياطي لوكاس فاسكيز المصاب أيضا.

وربما يعود فاران للمشاركة في آخر مباراتين للنادي الملكي في مواجهة أتلتيك بيلباو وفياريال، لكن يتوقع استمرار غياب البقية خلال ما تبقى من الموسم.