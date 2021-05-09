فرص أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني‎

فرّط ريال مدريد في فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني، من جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد أن اقتنص نقطة من براثن إشبيلية بتعادل مثير 2/2 في المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الـ35 من الليغا.

ورفض ريال مدريد استغلال تعثر منافسيه بعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيًا في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، مساء السبت.

#ريال_مدريد يخطف تعادلا دراميًا من #اشبيلية في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة 2/2.. ويستمر الصراع على صدارة #الدوري_الاسباني

ريال مدريد في المركز الثاني بـ75 نقطة بالتساوي مع #برشلونة وخلف #اتلتيكو_مدريد المتصدر بـ77 نقطة pic.twitter.com/1MIvPxJD2U — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

وبهذا التعادل للريال أصبح في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في المركز الثاني، ويرفض اقتناص الصدارة من الأتلتي الذي يمتلك 77 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

أما إشبيلية فيحتل المركز الرابع برصيد 71 نقطة، وضمن إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لليغا.

وفيما يلي فرص كل من أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال مدريد، في الفوز بالدوري:

أتلتيكو مدريد

يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز بمبارياته الثلاث المقبلة أمام ريال سوسيداد، وأوساسونا، وبلد الوليد، وفي هذه الحالة سيرفع رصيده إلى 86 نقطة، ولن يحتاج للتطلع لنتائج ريال مدريد وبرشلونة حتى وإن فازا في كل مبارياتهما.

ريال مدريد

أما ريال مدريد فيحتاج للفوز على غرناطة، وأتليتك بلباو، وفياريال، مع تعثر أتلتيكو في إحدى مبارياته سواء بالتعادل أو الخسارة.

برشلونة

برشلونة يحتاج للفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة أمام ليفانتي، وسيلتا فيغو، وإيبار، بشرط خسارة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، إحدى مبارياتهما الأخيرة، لكون الفريق متخلفًا في المواجهات المباشرة أمام منافسيه على اللقب في حال تعادله في النقاط معهما.

وماذا عن تساوي أكثر من فريق في النقاط مع نهاية الدوري؟

في حالت تساوي الأندية الثلاثة في النقاط، سيكون فارق المواجهات المباشرة لصالح ريال مدريد مع الناديين ما يمنحه لقب الدوري الإسباني. ‎