رياضة

فرص أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني‎
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 21:37 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 22:35 GMT

فرص أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني‎

فرّط ريال مدريد في فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني، من جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد أن اقتنص نقطة من براثن إشبيلية بتعادل مثير 2/2 في المباراة التي احتضنها

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

فرّط ريال مدريد في فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني، من جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد أن اقتنص نقطة من براثن إشبيلية بتعادل مثير 2/2 في المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الـ35 من الليغا.

ورفض ريال مدريد استغلال تعثر منافسيه بعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيًا في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، مساء السبت.

 

وبهذا التعادل للريال أصبح في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في المركز الثاني، ويرفض اقتناص الصدارة من الأتلتي الذي يمتلك 77 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

أما إشبيلية فيحتل المركز الرابع برصيد 71 نقطة، وضمن إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لليغا.

وفيما يلي فرص كل من أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال مدريد، في الفوز بالدوري:

أتلتيكو مدريد

يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز بمبارياته الثلاث المقبلة أمام ريال سوسيداد، وأوساسونا، وبلد الوليد، وفي هذه الحالة سيرفع رصيده إلى 86 نقطة، ولن يحتاج للتطلع لنتائج ريال مدريد وبرشلونة حتى وإن فازا في كل مبارياتهما.

ريال مدريد

أما ريال مدريد فيحتاج للفوز على غرناطة، وأتليتك بلباو، وفياريال، مع تعثر أتلتيكو في إحدى مبارياته سواء بالتعادل أو الخسارة.

برشلونة

برشلونة يحتاج للفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة أمام ليفانتي، وسيلتا فيغو، وإيبار، بشرط خسارة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، إحدى مبارياتهما الأخيرة، لكون الفريق متخلفًا في المواجهات المباشرة أمام منافسيه على اللقب في حال تعادله في النقاط معهما.

وماذا عن تساوي أكثر من فريق في النقاط مع نهاية الدوري؟

في حالت تساوي الأندية الثلاثة في النقاط، سيكون فارق المواجهات المباشرة لصالح ريال مدريد مع الناديين ما يمنحه لقب الدوري الإسباني. ‎

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