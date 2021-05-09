ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية‎

خطف فريق ريال مدريد تعادلا قاتلا من ضيفه إشبيلية، في الثواني الأخيرة خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

افتتح إشبيلية التسجيل االدقيقة “22” عن طريق فرناندو ريجيس الذي رواغ كاسيميرو وسدد الكرة في الشباك.

ريال مدريد سجل هدف التعادل عن طريق ماركو أسينسيو مستغلاً كرة من كروس في الدقيقة “67”.

وتواصلت الإثارة بعدما احتسب احلكم ركلة جزاء لريال مدريد، لكن الحكم بتقنية الفيديو ليعود ويحتسب ركلة جزاء لإشبيلية بسبب لمسة يد على ميليتاو، أودعها راكيتيتش في الشباك معلنًا تقدم الضيوف.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 95 بعد تسديدة من توني كروس ارتطمت بمدافع إشبيلية، وسكنت الشباك.

#ريال_مدريد يخطف تعادلا دراميًا من #اشبيلية في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة 2/2.. ويستمر الصراع على صدارة #الدوري_الاسباني

ريال مدريد في المركز الثاني بـ75 نقطة بالتساوي مع #برشلونة وخلف #اتلتيكو_مدريد المتصدر بـ77 نقطة pic.twitter.com/1MIvPxJD2U — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما رفع إشبيلية رصيده الى 71 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: