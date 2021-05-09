رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية‎
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 21:02 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 21:10 GMT

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية‎

رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف فريق ريال مدريد تعادلا قاتلا من ضيفه إشبيلية، في الثواني الأخيرة خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

افتتح إشبيلية التسجيل االدقيقة “22” عن طريق فرناندو ريجيس الذي رواغ كاسيميرو وسدد الكرة في الشباك.

ريال مدريد سجل هدف التعادل عن طريق ماركو أسينسيو مستغلاً كرة من كروس في الدقيقة “67”.

وتواصلت الإثارة بعدما احتسب احلكم ركلة جزاء لريال مدريد، لكن الحكم بتقنية الفيديو ليعود ويحتسب ركلة جزاء لإشبيلية بسبب لمسة يد على ميليتاو، أودعها راكيتيتش في الشباك معلنًا تقدم الضيوف.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 95 بعد تسديدة من توني كروس ارتطمت بمدافع إشبيلية، وسكنت الشباك.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما رفع إشبيلية رصيده الى 71 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

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