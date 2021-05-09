رياضة

فالنسيا يحرم مشجعيه من التعليق عبر حسابه على تويتر
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 17:38 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 18:05 GMT

فالنسيا يحرم مشجعيه من التعليق عبر حسابه على تويتر

فالنسيا ضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما تفوق 3/0 على بلد الوليد في الجولة الـ35 من الليغا على ملعب ميستايا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

فاجأ نادي فالنسيا مشجعيه بإغلاق خاصية التعليق على التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي“تويتر“.

وفوجئ مشجعو فالنسيا بعدم تمكنهم من التعليق على التغريدات المنشورة عبر حساب ناديه على ”تويتر“، في حين لم يتم إيقاف التعليقات على موقع ”فيسبوك“.

ويوم السبت الماضي، تجمع الآلاف من مشجعي فالنسيا خارج ملعب ميستايا للاحتجاج على السنغافوري بيتر ليم مالك النادي.

ودعا المحتجون رجل الأعمال الثري إلى بيع أسهمه ومغادرة فالنسيا الذي يملكه منذ العام 2014.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها ”المستقبل لنا“، وعبّروا عن انزعاجهم من التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بيتر ليم والتي قللت من أهمية المشجعين.

ويتهم عدد من مشجعي فالنسيا إدارة النادي بالاهتمام بالجانب التجاري فقط وتجاهل قيمة النادي على المستوى الرياضي.

وبيتر ليم واحد من أغنى رجال الأعمال في سنغافورة، وتقدر ثروته بـ 2.7 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس.

وقال ليم إن فالنسيا مجرد واحد من العديد من الأعمال التجارية الخاصة به، لكنه نفى بشدة استخدام النادي لتحقيق الأرباح، كما أكد أنه ليس لديه أي خطط لبيع فالنسيا.

وكان فالنسيا قد أعلن إقالة مدربه خافيير غراسيا بعد الخسارة 1/3 أمام برشلونة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وضمن فالنسيا البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما تفوق 3/0 على بلد الوليد في الجولة الـ35 من الليغا على ملعب ميستايا.

وفي آخر 3 جولات في الليغا يلعب فالنسيا مع إشبيلية، وإيبار، وهويسكا.

وكان فالنسيا قد ودّع كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 بالخسارة 0/3 أمام إشبيلية، علمًا بأنه احتل المركز التاسع في الليغا الموسم الماضي.

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