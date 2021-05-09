هل استغل نيمار اسم برشلونة لتحسين عقده مع باريس سان جيرمان؟

قالت محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية: إنه في برشلونة يشعرون أن نيمار استغل النادي من أجل تحسين عقده الذي وقعه مع فريقه باريس سان جيرمان، ولم تكن رغبته حقيقية في العودة للنادي.

وأعلن باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025، مقابل نحو 30 مليون يورو سنويا.

وانضم نيمار، البالغ عمره 29 عاما، إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من برشلونة مقابل مبلغ قياسي بقيمة 222 مليون يورو (270 مليون دولار) وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع النادي الكتالوني.

وأبدى نيمار في 2019 رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة لكنه استمر مع النادي الباريسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

رسميا.. باريس سان جيرمان يمدد عقد نيمار حتى 2025 https://t.co/D8pllrpsfr pic.twitter.com/b1SPAcOS1i — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

لكن محطة RAC1 أكدت أن مبعوثا من برشلونة سافر إلى باريس الشهر الماضي والتقى مع نيمار لمدة يوم كامل، وأبلغه المهاجم البرازيلي بأنه يريد العودة وأنه لا يرى مشروع باريس سان جيرمان ناجحا ويحقق طموحاته بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسبق لنيمار التصريح في أكثر من مناسبة بأنه يريد اللعب إلى جوار صديقه ليونيل ميسي الموسم المقبل، في إشارة إلى عودته لبرشلونة، كما أنه رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي بضع مرات من قبل.

لذلك جاءت الصدمة كبيرة في برشلونة، حيث يشعر النادي الكتالوني، وفقا للمحطة الإذاعية المقربة من برشلونة، بخيبة أمل من اللاعب الذي يبدو أنه استخدم النادي لتحسين عقده الجديد مع سان جيرمان.

🎥 #NeymarJr2025@neymarjr : « La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. » pic.twitter.com/uc5QzcF5k7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021

وأحرز نيمار 85 هدفا في 112 مباراة خاضها مع سان جيرمان وتوج معه بعدد من البطولات من بينها ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي، لكنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وودع البطولة ذاتها الموسم الحالي من قبل النهائي أمام مانشستر سيتي.

ويأمل سان جيرمان -أيضا- في تجديد عقد كيليان مبابي (22 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.