المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وفرص التتويج بالدوري‎ الإسباني

تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيا في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، مساء السبت، وهو ما يمنح ريال مدريد فرصة اعتلاء الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن جاره، حال فوزه على إشبيلية، اليوم الأحد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 77 نقطة مقابل 75 نقطة لبرشلونة (الثاني)، و74 نقطة لريال مدريد (الثالث)، فيما يملك إشبيلية 70 نقطة في المركز الرابع وما زال يملك بعض الحظوظ للتتويج باللقب لكنها الأصعب بين الأندية الأربعة الأولى.

وبعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد أصبحت حظوظ الفرق المتنافسة للفوز باللقب على الشكل التالي:

ريال مدريد

يملك ريال مدريد مصيره في يده، فوزه في لقاءاته الأربعة الأخيرة أمام إشبيلية وغرناطة وأتلتيك بلباو وفياريال يمنحه اللقب مهما كانت نتائج منافسيه، ويتفوق أيضا في المواجهات المباشرة أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد، حال تعادله معهما في النقاط في نهاية الموسم.

ويملك ريال مدريد أصعب مواجهات بين الفرق المتنافسة على اللقب لكونه يواجه فرقا تتواجد في مراكز متقدمة في الترتيب.

أتلتيكو مدريد

يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز بلقاءاته الثلاثة على ريال سوسيداد وأوساسونا وبلد الوليد، بشرط تعثر ريال مدريد في أحد لقاءاته الأربعة بالتعادل على الأقل. ويملك أتلتيكو مدريد التفوق في المواجهات المباشرة على برشلونة، لكنه يخسر نفس العامل أمام جاره ريال مدريد.

وباستثناء مواجهته لريال سوسيداد الذي ينافس على التأهل للدوري الأوروبي، فإن مواجهته أمام أوساسونا وبلد الوليد أسهل.

برشلونة

يحتاج برشلونة للفوز بلقاءاته الثلاث الأخيرة أمام ليفانتي وسيلتا فيغو وإيبار، بشرط خسارة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أحد لقاءاتهما الأخيرة، لكون الفريق متخلفا في المواجهات المباشرة أمام منافسيه على اللقب في حال تعادله في النقاط معهما.

ويملك برشلونة أسهل المواجهات على الورق بين الأندية المنافسة على اللقب.

إشبيلية

يملك إشبيلية حظوظا ضئيلة للفوز باللقب، حيث سيكون مطالبا بالفوز في اللقاءات الأربعة على ريال مدريد وفالنسيا وفياريال وديبورتيفو ألافيس، وأغلبها لقاءات صعبة، كما ينتظر أيضا خسارة أتلتيكو مدريد لقاءين على الأقل وخسارة برشلونة لقاء وتعادل ريال مدريد في لقاء من لقاءاته الثلاثة الأخيرة.

وحسابيا فقط يملك إشبيلية فرصة للتتويج، لكن منطقيا يعتبر خارج المنافسة على اللقب وضمن التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برفقة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.