ترتيب الدوري الإسباني: تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد يمنح ريال مدريد فرصة الصدارة

تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه برشلونة بدون أهداف في قمة الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده لـ77 نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني بـ75 نقطة وريال مدريد الثالث بـ74.

وفي حال فوز ريال مدريد على إشبيلية غدا الأحد سيتمكن من تصدر الدوي الإسباني بفارق المواجهات المباشرة.

كان الزوار الطرف الأفضل في الشوط الأول وتدخل حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن عدة مرات للحفاظ على نظافة شباكه.

وأهدر فيليبي مدافع أتلتيكو أخطر فرصة في اللقاء على الأرجح قبل نهاية الشوط الأول حين سدد فوق المرمى من مسافة قريبة بعد تنفيذ جيد لركلة ركنية.

وألغي هدف مدافع برشلونة البديل رونالد أراوخو بداعي التسلل بعد الاستراحة عندما تحسن الفريق الكتالوني لكن فشل الفريقان في الوصول للشباك.