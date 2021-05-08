ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس مجددا

أعلن ريال مدريد إصابة قائده سيرجيو راموس، رغم عودته قبل أيام بعد غياب دام أسابيع؛ بسبب الإصابة.

وقال ريال مدريد، في بيان نشره عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد الفحوصات التي أجراها سيرجيو راموس من الخدمات الطبية، تم تشخيصه بأنه مصاب بالتهاب في العضلة الغشائية في أوتار الركبة اليسرى“.

وأضاف ريال مدريد: ”موعد عودة راموس للمشاركة يعتمد على تقييم عملية تعافيه من الإصابة“.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021

يذكر أن ريال مدريد أعلن عن تعرض راموس، في الأول من أبريل الماضي، لإصابة عضلية في التوأم الداخلي في ساقه اليسرى، وعاد قائد ريال مدريد في الخسارة 0/2 أمام تشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 90 دقيقة.

وحرمت الإصابات راموس من المشاركة مع ريال مدريد في 27 مباراة الموسم الحالي، في حين شارك في 21، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

وتتبقى 4 مباريات لريال مدريد الموسم الحالي، جميعها في الدوري الإسباني، حيث سيلعب مع إشبيلية وغرناطة وأتلتيك بلباو وفياريال.

ومن الممكن أن يكون راموس قد خاض آخر مباراة له مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، ويتردد أنه يوجد خلافات بين اللاعب وإدارة الفريق حول تفاصيل العقد الجديد.