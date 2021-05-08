التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، مساء اليوم السبت، في مواجهة نارية ومثيرة ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب كامب نو الساعة 17:15 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1″، و“بي إن سبورتس بريميوم 1″، بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة من خلال 23 فوزًا، و7 تعادلات، و4 هزائم، وسجل الفريق 61 هدفًا، وتلقى 22 هدفًا، وهو صاحب الدفاع الأقوى.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة من خلال 22 فوزًا، و8 تعادلات، و4 هزائم، وسجل الفريق 80 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم، وتلقى 33 هدفًا.

ويبقى ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وتبدو مواجهة البارسا وأتلتيكو بمثابة نقطة مهمة في صراع التتويج بلقب الليغا.

ويتبقى لأتلتيكو صاحب الصدارة 3 مواجهات بخلاف لقاء برشلونة، وستجمعه على ملعبه بفريقي ريال سوسييداد وأوساسونا ثم يحل ضيفًا على بلد الوليد.

ويستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد، ثم يحل ضيفًا على ليفانتي، ويستضيف سيلتا فيغو ثم يخرج لمواجهة إيبار.

ويلعب ريال مدريد في الجولات الأربع الأخيرة بالليغا أمام ضيفه إشبيلية، غدًا الأحد، ويحل ضيفًا على غرناطة ثم أتلتيك بلباو ثم يستضيف فياريال.

وفاز أتلتيكو مدريد في آخر مواجهة ضد برشلونة بنتيجة 1/0، ولكن البارسا لم يخسر في كامب نو أمام الروخي بلانكوس، منذ يوم 5 فبراير 2006، حين فاز أتلتيكو بنتيجة 3/1 في الدوري.

ويخوض المدرب دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد المواجهة رقم 30، وفاز 4 مرات فقط، وتلقى 15 هزيمة، وتعادل 10 مرات، بينما يخوض المدرب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لقاءه الخامس ضد أتلتيكو مدريد ولم يفز سوى مرة وحيدة، وتلقى 3 هزائم.

برشلونة.. وأفكار كومان

يحشد برشلونة أسلحته للفوز على أتلتيكو مدريد من أجل اعتلاء صدارة الليغا، خاصة أن هذه المواجهة فرصة مهمة للبارسا في ظل صراع المنافسة والخسارة أو التعادل يعطل الفريق الكتالوني.

واعترف رونالد كومان مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي بصعوبة اللقاء، خاصة أن الفريقين في حالة جيدة، والأمور تبدو متكافئة بينهما.

Who remembers those vintage @Torres performances at the Camp Nou? 🔴⚪️9️⃣

pic.twitter.com/O4kwndtIiP — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 7, 2021

وأوضح كومان أن أتلتيكو مدريد يجيد غلق المساحات، وبرشلونة يحب الكرة الهجومية، مؤكدًا أن كل فريق يرغب في تحقيق الفوز، ولكن الحسم لن يكون في هذه المباراة إلا أنها مهمة للغاية في صراع التتويج.

ويغيب عن برشلونة أنسو فاتي، وفيليب كوتينيو، للإصابة، ويعتمد برشلونة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن، وأمامه الثلاثي: جيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، ورونالد أراخو، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش وبجواره بيدري وفرينكي دي يونغ، ويمينًا سيرجي روبيرتو، ويسارًا جوردي ألبا، مع ثنائي الهجوم ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان.

أتلتيكو مدريد.. وأسلحة سيميوني

يسعى أتلتيكو مدريد إلى عبور أحد أهم الاختبارات في الموسم والخروج من ملعب كامب نو بالفوز الذي يعزز الصدارة أو على الأقل تجنب الهزيمة.

وقال دييغو سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يدرك تمامًا أهمية وصعوبة لقاء برشلونة، مؤكدًا أن فريقه لديه طريقة لعب معتادة وسيظهر بنفس الأسلوب في موقعة كامب نو.

وأشار إلى أن برشلونة يقدم كرة جيدة وتطورت نتائجه للأفضل، موضحًا أن المباراة صعبة وستكون خارج التوقعات بين الفريقين.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلته التي تضم: الحارس يان أوبلاك، وأمامه رباعي خط الدفاع: ستيفان سافيتش، وخوسيه خيمينيز، ويمينًا كيران تريبير، ويسارًا ماريو هيرموسو.

ويقود خط الوسط كوكي، وبجواره ماركوس لورينتي، وعلى الأطراف توماس ليمار، ويانيك كاراسكو، مع ثنائي الهجوم أنخيل كوريا، ولويس سواريز.

وقال عبدالظاهر السقا مدافع غينتشلاربيرليغي التركي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة خارج التوقعات تمامًا، خاصة مع موسم رائع للدوري الإسباني، والفريقان يتنافسان من أجل التتويج بجانب ريال مدريد.

وأوضح أن برشلونة تحسن تكتيكيًا وجماعيًا، ويملك أقوى هجوم، ويملك ليونيل ميسي، مؤكدًا أن دفاعات البارسا ستبقى نقطة الضعف في مواجهة لويس سواريز الخطير.

وأكد أن أتلتيكو مدريد فريق منظم دفاعيًا مع مدربه سيميوني الذي سيغلق المساحات، ويلعب على دور سواريز في استغلال المحاولات وسرعة الهجوم المعاكس.