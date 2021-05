التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، مساء اليوم السبت، في مواجهة نارية ومثيرة ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب كامب نو الساعة 17:15 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1″، و“بي إن سبورتس بريميوم 1″، بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة من خلال 23 فوزًا، و7 تعادلات، و4 هزائم، وسجل الفريق 61 هدفًا، وتلقى 22 هدفًا، وهو صاحب الدفاع الأقوى.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة من خلال 22 فوزًا، و8 تعادلات، و4 هزائم، وسجل الفريق 80 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم، وتلقى 33 هدفًا.

ويبقى ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وتبدو مواجهة البارسا وأتلتيكو بمثابة نقطة مهمة في صراع التتويج بلقب الليغا.

ويتبقى لأتلتيكو صاحب الصدارة 3 مواجهات بخلاف لقاء برشلونة، وستجمعه على ملعبه بفريقي ريال سوسييداد وأوساسونا ثم يحل ضيفًا على بلد الوليد.

ويستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد، ثم يحل ضيفًا على ليفانتي، ويستضيف سيلتا فيغو ثم يخرج لمواجهة إيبار.

ويلعب ريال مدريد في الجولات الأربع الأخيرة بالليغا أمام ضيفه إشبيلية، غدًا الأحد، ويحل ضيفًا على غرناطة ثم أتلتيك بلباو ثم يستضيف فياريال.

وفاز أتلتيكو مدريد في آخر مواجهة ضد برشلونة بنتيجة 1/0، ولكن البارسا لم يخسر في كامب نو أمام الروخي بلانكوس، منذ يوم 5 فبراير 2006، حين فاز أتلتيكو بنتيجة 3/1 في الدوري.

ويخوض المدرب دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد المواجهة رقم 30، وفاز 4 مرات فقط، وتلقى 15 هزيمة، وتعادل 10 مرات، بينما يخوض المدرب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لقاءه الخامس ضد أتلتيكو مدريد ولم يفز سوى مرة وحيدة، وتلقى 3 هزائم.

برشلونة.. وأفكار كومان

يحشد برشلونة أسلحته للفوز على أتلتيكو مدريد من أجل اعتلاء صدارة الليغا، خاصة أن هذه المواجهة فرصة مهمة للبارسا في ظل صراع المنافسة والخسارة أو التعادل يعطل الفريق الكتالوني.

واعترف رونالد كومان مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي بصعوبة اللقاء، خاصة أن الفريقين في حالة جيدة، والأمور تبدو متكافئة بينهما.

Who remembers those vintage @Torres performances at the Camp Nou? 🔴⚪️9️⃣

pic.twitter.com/O4kwndtIiP

— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 7, 2021